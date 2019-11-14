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世棒中澳大戰本周六登場 金門將辦賽事直播邀你來加油

2019-11-14 19:31聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

2019年世界12強棒球錦標賽複賽本週二在球迷與觀眾的加油聲下，中華隊以7:0「棒打」韓國隊，除明天上午11時對決棒球發源地-美國隊外，本周六（16日）還將與同屬亞太區的澳洲隊交手；縣府將於11月16(週六)當日上午11時在中正國小活動中心2樓進行賽事直播，邀請民眾一起到場參與，共同為中華隊加油。

縣府教育處表示， 2019年世界12強棒球錦標賽複賽，中華隊除了需要贏下兩場賽事外，還需根據韓國與澳洲之成績才可確認是否取得東京奧運資格及進入冠季軍賽。

本周六與澳洲隊的精彩對決，考量賽事為炎熱的中午，且受限於投射器材技術因素，縣府教育處與觀光處協商較好的空間，最後商借到中正國小，縣府邀請民眾在本週六上午11點一同至中正國小活動中心2樓觀賞中澳大戰，讓我們接續氣勢一同棒打澳洲隊，前進東京奧運。

有關11月17日(週日)季冠軍賽部分，因結果需待週六複賽賽程結束後才可知道結果，縣府也期待有機會再為球迷們服務。

為響應環保，現場將不提供充氣加油棒，邀請球迷們攜帶家中可加油的道具至現場，大家一同high翻直播現場，為中華隊搖旗吶喊；因賽事為用餐時間，提醒球迷可先行用餐或將餐點帶至現場食用，縣府也將於現場提供茶水供球迷飲用。

2019年世界12強棒球錦標賽複賽，金門縣政府週二晚間在金城鎮後浦十六藝文特區同...
2019年世界12強棒球錦標賽複賽，金門縣政府週二晚間在金城鎮後浦十六藝文特區同步轉播中韓大戰，現場吸引大批球迷到場觀賽。記者蔡家蓁／攝影
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東京奧運澳洲直播

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