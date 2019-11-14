中市府媒合跨境物流 助攻台中產業貨暢其流
2019-11-14 19:22
經濟日報 記者宋健生
／即時報導
協助台中在地產業拓展跨境市場，台中市政府攜手經濟部商業司於今(14)日辦理「跨境物流媒合會」，與會者包含各大物流公司、在地產業業者，還有金門縣工商發展投資策進會代表，以及從印尼遠道而來的國際創業家。
主辦的台中市經發局也藉此機會，大力邀請與會者參加「2020台灣燈會」，盼讓全球人潮、錢潮邁向台中，台中好產品則「賣」向全球。
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今天的物流媒合會，力邀國際物流業者華美航運處長林柏青、台灣冠庭國際物流總經理陳智宏、好馬吉執行長周訓宇、東渝國際通運總經理陳淨谷，向50多家台中業者深度解析跨境物流解決方案。
台中市經發局期望透過這項分享與媒合活動，協助業者瞭解跨境貿易所面臨的報關、清關、倉儲及物流等關鍵程序，協助打通跨境電商任督二脈。
經發局指出，業者在拓展跨境電商市場最常面臨的問題，即為物流與關稅，從運送、申報海關、報稅、倉儲等繁瑣程序，使業者在轉型電商之際面臨層層關卡。
因此經發局特別與重量級國際物流業者合作，透過其剖析及分享，讓與會者瞭解越南、新加坡、馬來西亞、印尼等各國物流模式與生態，藉此協助台中產業建立電商外貿完整脈絡，並鼓勵業者持續轉型，打開跨境電商新通路、貨銷國際。
經發局說，市長盧秀燕市長重視城市行銷，並以「國際城市」定位台中發展，舉辦許多大型國際性活動來吸引人潮，如2020台灣燈會，活動將橫跨耶誕節、元旦、農曆新年到元宵節，創下全台時間最長的燈會，預期可帶動可觀的燈會經濟。
經發局強調，爭取全球訂單最好的捷徑，無疑就是跨境電商，市府將持續辦理多場專業跨境電商相關活動，以協助台中企業轉型跨境電商，建構新貿易格局。
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