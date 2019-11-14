親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

強制變「中國台灣」 五大電信停售華為三款手機

韓國瑜談重啟核四 侯友宜：核廢料放哪？別把我當蘇揆

中市府媒合跨境物流 助攻台中產業貨暢其流

2019-11-14 19:22經濟日報 記者宋健生／即時報導

協助台中在地產業拓展跨境市場，台中市政府攜手經濟部商業司於今(14)日辦理「跨境物流媒合會」，與會者包含各大物流公司、在地產業業者，還有金門縣工商發展投資策進會代表，以及從印尼遠道而來的國際創業家。

主辦的台中市經發局也藉此機會，大力邀請與會者參加「2020台灣燈會」，盼讓全球人潮、錢潮邁向台中，台中好產品則「賣」向全球。

今天的物流媒合會，力邀國際物流業者華美航運處長林柏青、台灣冠庭國際物流總經理陳智宏、好馬吉執行長周訓宇、東渝國際通運總經理陳淨谷，向50多家台中業者深度解析跨境物流解決方案。

台中市經發局期望透過這項分享與媒合活動，協助業者瞭解跨境貿易所面臨的報關、清關、倉儲及物流等關鍵程序，協助打通跨境電商任督二脈。

經發局指出，業者在拓展跨境電商市場最常面臨的問題，即為物流與關稅，從運送、申報海關、報稅、倉儲等繁瑣程序，使業者在轉型電商之際面臨層層關卡。

因此經發局特別與重量級國際物流業者合作，透過其剖析及分享，讓與會者瞭解越南、新加坡、馬來西亞、印尼等各國物流模式與生態，藉此協助台中產業建立電商外貿完整脈絡，並鼓勵業者持續轉型，打開跨境電商新通路、貨銷國際。

經發局說，市長盧秀燕市長重視城市行銷，並以「國際城市」定位台中發展，舉辦許多大型國際性活動來吸引人潮，如2020台灣燈會，活動將橫跨耶誕節、元旦、農曆新年到元宵節，創下全台時間最長的燈會，預期可帶動可觀的燈會經濟。

經發局強調，爭取全球訂單最好的捷徑，無疑就是跨境電商，市府將持續辦理多場專業跨境電商相關活動，以協助台中企業轉型跨境電商，建構新貿易格局。

協助台中在地產業拓展跨境市場，台中市政府攜手經濟部商業司於今日辦理「跨境物流媒合...
協助台中在地產業拓展跨境市場，台中市政府攜手經濟部商業司於今日辦理「跨境物流媒合會」。記者宋健生/攝影
分享
台中市經發局期望透過這項分享與媒合活動，協助業者瞭解跨境貿易所面臨的報關、清關、...
台中市經發局期望透過這項分享與媒合活動，協助業者瞭解跨境貿易所面臨的報關、清關、倉儲及物流等關鍵程序，協助打通跨境電商任督二脈。記者宋健生/攝影
分享

電商台灣燈會

相關新聞

金門探金10月購物趣辦摸彩直播 當日加碼送20份現場獎

2019-11-14 19:33

冬蕉價差蕉農鬱卒嘆 「選舉無路用啦！」

2019-11-14 19:33

世棒中澳大戰本周六登場 金門將辦賽事直播邀你來加油

2019-11-14 19:31

推動金門觀光 縣府全台走透透辦推介會

2019-11-14 17:48

不分區名單還在喬 屏東輔選座談還辦不辦？

2019-11-14 16:58

全額補助！科工館與企業推偏鄉學童電信科技之旅

2019-11-14 15:12

屏東竹田站百歲 限量紀念套票疊出新風貌

2019-11-14 14:26

台灣城鎮品牌獎揭曉 金城鎮成首個離島獲獎鄉鎮

2019-11-14 12:52

果農學習鳥蟲體書法作品義賣 助東基醫院建醫療大樓

2019-11-14 12:07

台東大武衛生所主任盧克凡 獲全國模範公務人員

2019-11-14 10:23

高市綠營搬韓國瑜承諾促高美蘭列席 葉匡時：會鼓勵高

2019-11-14 09:48

出門戴口罩！境內、外汙染接踵而至 高雄空品差

2019-11-14 08:59

鐵道迷注意！屏東竹田站慶百歲 限量紀念套票藏巧思

2019-11-14 07:18

救護車往哪兒送誰說了算？醫界主張政治別凌駕專業

2019-11-14 00:12

醫師最怕 心肌梗塞患者不懂得叫救護車

2019-11-14 00:03

金門6706戶突停電 航站「閃停」近10次

2019-11-13 23:59

救護員拒跨區送醫遭調職 掀寒蟬效應

2019-11-13 23:39

台鐵潮枋段電氣化 12月23日通車

2019-11-13 23:37

翻轉老建築 屏東菸葉廠修復啟動

2019-11-13 23:34

1支牛角、1瓶乳霜 她創美容王國

2019-11-13 23:33

陳致中酸韓國瑜買豪宅 葉匡時反將一軍

2019-11-13 23:24

老建築成屏東新品牌 屏東眷村及菸葉廠明年修復完成

2019-11-13 19:30

韓國瑜稱有轟動武林還債方法 葉匡時：不知道

2019-11-13 18:50

台鐵潮枋段電氣化12月23日通車 邀蔡英文主持通車儀式

2019-11-13 17:33

種瓜人生像遊牧民族 屏東「西瓜大王」足跡遍佈全台

2019-11-13 16:42

陳致中批無居住正義 高市府：首座社會住宅已動工

2019-11-13 16:21

巨鯨環保裝置藝術「愛河‧愛之鯨」 明年高雄燈會見

2019-11-13 16:20

結紮補助1500元 屏縣寵物絕育可申請補助

2019-11-13 15:36

捲入韓國瑜豪宅案 高市綠議員批高美蘭避備詢

2019-11-13 15:29

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

免費公車「樂活巴」等嘸乘客 桃市明年擬裁撤

2019-11-13 22:48

警用大重機巡新社花海 意外成排隊拍照熱點

2019-11-14 09:54

影／鄉民擔心「夢碎」 西湖小7施工可望月底「圓夢」

2019-11-13 20:04

快儲水備用！大溪八德2萬5千戶 18日起停水15小時

2019-11-14 09:49

救護車往哪兒送誰說了算？醫界主張政治別凌駕專業

2019-11-14 00:12

彰化市大埔派出所通過驗收 中華路派出所將成歷史名詞

2019-11-13 20:05

林志玲周日從台南嫁出去！黃偉哲送的嫁妝內容曝光

2019-11-14 14:24

國門最醜地標「天空斷橋」 民代憂再現「大峽谷」奇景

2019-11-13 20:04

醫師最怕 心肌梗塞患者不懂得叫救護車

2019-11-14 00:03

到梨山賞楓採蘋果 5處借問站給你問、借廁所也OK

2019-11-14 07:19

日薪2800元請嘸人 40年資歷泥作師傅教國中生盼傳承

2019-11-14 07:21

嘉義縣朴子市傳出首例境外屈公病例 縣內第二例

2019-11-14 08:57

影／發生什麼事？黃敏惠痛批蔡英文承諾跳票

2019-11-13 23:48

實現台灣採芒果！ 日遊客一封信讓玉井公所員工超暖心

2019-11-14 13:14

天空斷橋先租地 桃園市府：盡力完成

2019-11-14 00:23

蔡賴配變英燦配？桃園街頭現看板 小英桃園競總澄清了

2019-11-14 17:14

鐵道迷注意！屏東竹田站慶百歲 限量紀念套票藏巧思

2019-11-14 07:18

影／廢棄物處理場時隔多年重啟試運轉 民眾陳情抗爭

2019-11-14 12:15

鍋爐故障垃圾起火惹民怨 竹縣議員要求改善

2019-11-14 14:17

額度快用光 台南市住商節能汰換補助15日截止

2019-11-14 09:51

182年大園仁壽宮11月14日起圓醮慶成 警交管封路時段看這裡

2019-11-13 20:05

台灣城鎮品牌獎揭曉 金城鎮成首個離島獲獎鄉鎮

2019-11-14 12:52

「新北市歡樂耶誕城｣本周五登場！與民眾共度到明年1月1日

2019-11-14 11:16

匿名選舉諷刺看板影響交通安全 議員要縣府依法處理

2019-11-14 13:38

善化農會胡麻節周六日登場 限量麻油雞芝麻拌麵免費嘗

2019-11-13 19:42

省20分鐘！「板橋溪崑－林口長庚」跳蛙公車明上路

2019-11-14 15:12

台南六甲恒安媽祖文化季逾5萬人參與 立優質廟會標竿

2019-11-13 22:12

臭豆腐老闆生日送愛心12年 路人一起唱生日快樂

2019-11-14 15:13

遭質疑未維護花博園區？中市府再澄清：烏龍一場

2019-11-14 10:21

北市稽查147幼兒園 1園勒令停招1年

2019-11-14 10:57

新北6名新住民女性開講座 分享來台心路歷程

2019-11-13 19:41

金門老兵召集令活動大捷 6千瓶紀念酒45天提前發完

2019-11-14 18:22

九天技藝團16日將到桃園敲戰鼓 歲末最大場狂嗨2小時

2019-11-14 15:26

臺灣城鎮品牌獎揭曉 桃園新屋區拿到銅牌

2019-11-14 11:29

陳致中酸韓國瑜買豪宅 葉匡時反將一軍

2019-11-13 23:24

台鐵潮枋段電氣化 12月23日通車

2019-11-13 23:37

一起為中華隊加油 12強賽花蓮縣府明辦直播派對

2019-11-14 14:52

公車票價比雙北貴？ 桃市：有買1送1

2019-11-13 23:20

15公尺巨鯨 1月21日現身愛河

2019-11-13 23:38

竹市「無人回收站」讓回收變遊戲 3個月回收逾30萬支

2019-11-14 09:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top