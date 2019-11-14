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金門老兵召集令活動大捷 6千瓶紀念酒45天提前發完

2019-11-14 18:22聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門老兵召集令活動大捷，一個月內衝出4000多名老兵到訪金門佳績，金門縣政府今天表示，限量6千瓶的紀念酒，原訂3個月的活動期發送完畢，沒想到反應太好，提前在1個半月內於今日全數發送完畢，金門縣政府有感於金門老兵熱情，除了原規劃「限量酒品」已領畢，所製作31款隊徽未發完數，將持續受理並簡化原受理條件為具備台金任一程機票即可申領。

縣府觀光處丁健剛處長表示，今年返金參與活動老兵特別熱絡，出現一群一群穿著隊服遊走各據點、逛老街的景象，推估主要是與今年多次赴台至各老兵聯誼會辦理推介、約1500人次，並多元的大力度行銷有關，而中央的秋冬住宿補助減少了許多的旅費，也帶來很大的助力。

此一老兵召集令活動原訂3個月發畢酒品的活動期，以1名老兵最少帶一家眷回來計算，保守估計在短短的45日內，為金門創造觀光發展經濟效益超過新台幣6千6百萬。觀光處表示，很多老兵是與親友一起來金，甚至還出現有1家18人一起來，也有老兵揪親友、鄰居20人自助遊。老兵回金與親友們共同分享當年勇，回台時大家臉上洋溢著愉悅，活動效益是無價的。

老兵召集令活動也獲地區產業好評，包括民宿、餐廳、旅行業、計程車業者等，都有感受到老兵回金帶來的效益。丁健剛指出，活動要特別感謝金門縣戰地史蹟學會大力幫忙，尤其陳自強理事長總是能即時協助縣府解決老兵的提問。為表感謝，特別致贈全套隊徽表達謝意，也請學會繼續協助。陳自強也表示，沒想到今年的活動能在那麼短的時間內，就吸引那麼多老兵回金，足顯辦得很成功、值得肯定。

觀光處指出，活動中的30個指定合影據點，非常感謝各相關單位大力整頓環境，除讓老兵們回味，也讓遊客可一窺神秘的海防據點，更能感受當時軍旅環境的艱困。特別提醒的是，金門老兵召集令活動所餘隊徽紀念品繼續受理申請，但數量有限，每位金門老兵限領一次，活動期間至12月31日，但將於紀念品送完後結束，請把握請領機會。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金門老兵召集令活動大捷，不少同梯的「老同學」，都專程揪團組隊回來參與。記者蔡家蓁...
金門老兵召集令活動大捷，不少同梯的「老同學」，都專程揪團組隊回來參與。記者蔡家蓁／攝影
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金門老兵召集令活動大捷，不少老兵都穿著草綠色制服回來參與。圖／金門縣觀光處提供
金門老兵召集令活動大捷，不少老兵都穿著草綠色制服回來參與。圖／金門縣觀光處提供
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金門老兵召集令活動反映相當熱烈，幾乎每天都有老兵到場登記參與。記者蔡家蓁／攝影
金門老兵召集令活動反映相當熱烈，幾乎每天都有老兵到場登記參與。記者蔡家蓁／攝影
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老兵金門計程車

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