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推動金門觀光 縣府全台走透透辦推介會

2019-11-14 17:48聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

為協助推動金門觀光產業發展，金門縣政府委託中華民國旅行業品質保障協會在全台北中南盛大舉辦共6場的「108年金門旅遊推介會」，共約500位業者參與，每場幾乎全數滿場，座無虛席，反應相當熱絡。金門縣政府觀光處長丁健剛表示，盼透過此次推介會，將金門旅遊行銷推廣至全台旅行業，增加觸及民眾之廣度，達到金門特色旅遊知名度及形象的提升，帶動金門整體經濟發展，同時可與其他在地觀光產業異業合作、共創商機，達到雙贏契機。

金門縣政府由觀光處長丁健剛率領科長陳明伶等團隊一行人，赴台從北至南展現金門觀光推廣行動力，觀光處以觀光資源及目前推廣主題旅遊整體介紹，包含今年推廣中「擴大國旅秋冬由自由行旅客抽獎」、「國外旅客度假獎助」、「旅行社包機招攬獎助」、「老兵召集令贈酒」及各鄉鎮特色主題行銷活動。

另針對明年觀光推廣重點活動部分，也提供規劃方向，預告旅行業者盡早納入規劃。包含金門馬拉松、石蚵小麥文化季、搶灘料活灣海上長泳、金廈泳渡、金湖海灘花蛤季、夏日音樂季、大膽觀光及柳營及西洪營區戰地風情、金門中秋博狀元餅等主題；同時，當地業者也推廣閩式建築結合漢服攝影主題體驗等活動，鼓勵業者藉由創新旅遊行銷，提高金門文化與地景風貌的知名度，利用多元旅遊，活化觀光市場，鼓勵旅行業者將旅客帶往金門旅遊，促進地方特色產業邁向永續發展，同時刺激金門旅遊市場商機。

各地旅行業者在聽取金門觀光推介簡報後，反應相當熱烈，對開拓金門旅遊市場具極高的興趣。除由金門觀光處說明推廣重點外，同時金門地區旅行業者及在地旅宿業、交通產業、文創產業、亦親自出席推介說明，業者可即時取得金門最新的飯店、餐廳、景點、接送、伴手禮等業者第一手資訊。現場更提供多項特產，包含貢糖、酒糖、一條根、高粱酒及 牛肉乾等，做為各場次的互動獎品，鼓勵旅行業者與金門當地業者互相結合，異業合作，共同吸引更多國人走進金門豐富的人文風景中，帶動在地觀光相關產業，凝聚觀光產業合作共識，共同行銷金門的整體觀光產業。

金門縣政在全台北中南盛大舉辦共6場的「108年金門旅遊推介會」，每場幾乎都是人潮...
金門縣政在全台北中南盛大舉辦共6場的「108年金門旅遊推介會」，每場幾乎都是人潮爆滿。圖／縣府觀光處提供
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金門縣政府觀光處長丁健剛率團隊赴台從北至南辦旅遊推介會，展現金門觀光推廣行動力。...
金門縣政府觀光處長丁健剛率團隊赴台從北至南辦旅遊推介會，展現金門觀光推廣行動力。圖／縣府觀光處提供
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