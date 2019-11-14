不分區名單還在喬 屏東輔選座談還辦不辦？

2019-11-14 16:58 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ／屏東縣即時報導



民進黨屏東縣黨部昨晚才辦黨務座談會，稍後就傳出莊瑞雄列不分區的消息，目前不分區名單還在喬，今晚的座談會還要不要辦下去，縣黨部也尷尬。圖／讀者提供 分享 facebook

民進黨不分區立委提名名單曝光，傳出民進黨原提名參選屏東縣第二選區立委的莊瑞雄，名列第13，民進黨屏東縣黨部昨晚還在屏南辦座談會為莊輔選，稍晚就傳出莊列不分區，今天晚上在東港及南州還有兩場座談會，縣黨部也傷腦筋，到底要不要辦下去？支持者自嘲「被提名的不知道要不要選？要選的不知道會不會被提名？」「今晚到底該喊誰當選才好」

民進黨屏東縣黨部主委許展維表示，目前中執會尚未傳來最後確定的消息，今晚的座談會還是會繼續辦，雖然支持者已經怨言滿天飛，但是座談會已經籌備了，也只能面對，「只能來去被譙了」。

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民進黨不分區立委提名名單曝光後，外界爭議不斷，民進黨中執會到今天下午還在總統官邸協助，據了解英系提出「莊瑞雄名次往前」、「徵召蘇震清參選第二選區」等條件，各派系迄今仍拉距中，是否仍有變數，外界都在看，莊瑞雄今早接受記者採訪時仍強調這些都是報派名單，黨中央並未正式徵詢過他的意願，他自己也是一頭霧水。

最尷尬的是民進黨屏東縣黨部，縣黨部昨晚還在枋寮鄉辦座談會為莊輔選，當時蘇震清和莊瑞雄都還在場，有支持者說，沒想到開完會回家後，莊瑞雄竟然變成不分區，連黨部主委許展維都說「不知道該怎麼說才好」？

至於黨部今天晚上原已規畫在東港、南州辦的大選口語傳習營暨黨務座談會，如今「互換」說甚囂塵上，黨務座談會到底還要不要辦下去？許展維說，在未確定之前，今晚行程還是繼續進行。