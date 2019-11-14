全額補助！科工館與企業推偏鄉學童電信科技之旅

2019-11-14 15:12 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ／高雄即時報導



中華電信公司、財團法人台灣電信協會與科學工藝博物館，籌辦「送愛到偏鄉‧關懷弱勢學童圓夢之旅」。記者徐如宜／攝影 分享 facebook

中華電信公司、財團法人台灣電信協會與科學工藝博物館，籌辦「送愛到偏鄉‧關懷弱勢學童圓夢之旅」，全額補助到館學童的所有活動費用，包含交通費、保險費、膳費及各項門票費用等。高雄市杉林區杉林國小、左營區明德國小、內門區金竹國小、美濃區南隆國中與旗山區圓潭國小，250名師生今天到科工館一日遊，覺得收穫滿滿。

中華電信公司台灣南區電信分公司高雄營運處總經理黃格致與科工館副館長吳佩修，歡迎所有師生。科工館準備了各項豐富精彩節目，包括：參觀電信@台灣展廳、體驗科教動手做「翻滾吧方塊人」、「DNA雙螺旋的奧秘」的科普知識；並觀賞「超級狗狗」、「達文西之蒙娜麗莎任務」3D大銀幕電影等。最新改版的「哇賽！碰-體感大冒險2.0」有立體螺旋溜滑梯與雷射戰場，更讓小朋友們驚呼連連。

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成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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今年科工館的創客工廠提供活動課程「地震DIY材料包」，讓偏鄉的學童加入創客行列，將自己的創意構想發展成為具體的東西，以「做中學、學中做」的方式，培養真正的「Maker」精神，以因應未來的世界發展趨勢。

「電信@台灣」常設展示廳由科工館與中華電信共同推出，開展以來好評不斷。展出超過900件電信文物，以多媒體影音方式呈現許多電信英雄的血淚故事，並搭配互動式遊戲。除了不同年代的電話機之外，展出的電信文物尚有各式交換機、纜線、電報機、電傳打字機、公用電話、手機等等，並有眾多精采的歷史圖像，可一窺台灣早期的面貌。