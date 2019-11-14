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韓國瑜違反性平發言 高市議員批官員懂護航不懂法律

2019-11-14 15:22中央社 記者王淑芬高雄14日電

民進黨高雄市議員康裕成等人嚴厲譴責市長韓國瑜違反性別平等的發言，促市府啟動性平委員會處置，但法制局長吳秋麗回應令人不滿，議員質疑她「只懂護航不懂法律」。

民進黨議員康裕成及高閔琳在今天的市政總質詢再針對韓國瑜及團隊人員形容「蔡賴配」蓋棉被、以諧音侮辱元首等，議員批評韓國瑜違反性別平等發言「下流當有趣、滿腦都是性」。

事實上，韓國瑜昨晚接受媒體專訪對於「蓋棉被」的形容表示，「如果大家認為用詞不雅願意把話收回」。

不過高閔琳仍批評韓瑜言論違反性平的發言包括「成熟的女人像一碗湯，煮熟要喝掉」、「女人以家為天下」等都能集結成「歧視語錄」要韓國瑜要對他的不當言行舉止道歉，並要求市府性平委會處置。

高閔琳批評吳秋麗對議員送性平會的要求都是「鬼扯」，因為吳秋麗昨天竟然說，韓國瑜不是在工作職場上，也不是教育職場上，也不符合性騷擾的要件，也沒有性騷擾防治法的適用，因而質疑吳秋麗「只懂護航不懂法律」。

吳秋麗今天以身體不適向議會請假，高閔琳質疑是迴避議員的質詢。面對高閔琳要求市府即刻召開性平委員會一事，副市長葉匡表示，如果是一般性騷擾無法判斷，要有人向警察局或社會局提出申訴，市府會依法行政。

康裕成批評吳秋麗昨天的回應不專業，根據性騷法防治法，當知悉有性騷擾的情形時應採取立即有效的糾正及補救措施處理，補救措施包括道歉或收回說出去的話。

研考會主委李銘義反問「高議員是被害人嗎？」依據性騷擾防治法第13條的規定，要被害人依法請求協助等。康裕成怒駁李銘義，依據性騷擾防治法第7條，機關知悉性騷擾應採取立即有效的糾正及補救措施處理，雙方你來我往有一翻爭執。

康裕成強勢回說「相信以我的專業都不輸吳秋麗」，堅持市府要馬上處理韓國瑜一再歧視女性違反性平的發言，包括補救措施、2個月內完成調查。

市議員何權峰、高閔琳還拿出「全民不舒服」、「房市閨蜜財申不實」、「十全滯洪綠園示範延宕」等牌子置於葉匡時等首長座位前，批評韓國瑜的施政成果。

議員對吳秋麗的批評，因未接電話無法得到她的回應。

韓國瑜性騷擾民進黨

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