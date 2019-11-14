韓國瑜違反性平發言 高市議員批官員懂護航不懂法律

2019-11-14 15:22 中央社 記者王淑芬高雄14日電



民進黨高雄市議員康裕成等人嚴厲譴責市長韓國瑜違反性別平等的發言，促市府啟動性平委員會處置，但法制局長吳秋麗回應令人不滿，議員質疑她「只懂護航不懂法律」。

民進黨議員康裕成及高閔琳在今天的市政總質詢再針對韓國瑜及團隊人員形容「蔡賴配」蓋棉被、以諧音侮辱元首等，議員批評韓國瑜違反性別平等發言「下流當有趣、滿腦都是性」。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

事實上，韓國瑜昨晚接受媒體專訪對於「蓋棉被」的形容表示，「如果大家認為用詞不雅願意把話收回」。

不過高閔琳仍批評韓瑜言論違反性平的發言包括「成熟的女人像一碗湯，煮熟要喝掉」、「女人以家為天下」等都能集結成「歧視語錄」要韓國瑜要對他的不當言行舉止道歉，並要求市府性平委會處置。

高閔琳批評吳秋麗對議員送性平會的要求都是「鬼扯」，因為吳秋麗昨天竟然說，韓國瑜不是在工作職場上，也不是教育職場上，也不符合性騷擾的要件，也沒有性騷擾防治法的適用，因而質疑吳秋麗「只懂護航不懂法律」。

吳秋麗今天以身體不適向議會請假，高閔琳質疑是迴避議員的質詢。面對高閔琳要求市府即刻召開性平委員會一事，副市長葉匡表示，如果是一般性騷擾無法判斷，要有人向警察局或社會局提出申訴，市府會依法行政。

康裕成批評吳秋麗昨天的回應不專業，根據性騷法防治法，當知悉有性騷擾的情形時應採取立即有效的糾正及補救措施處理，補救措施包括道歉或收回說出去的話。

研考會主委李銘義反問「高議員是被害人嗎？」依據性騷擾防治法第13條的規定，要被害人依法請求協助等。康裕成怒駁李銘義，依據性騷擾防治法第7條，機關知悉性騷擾應採取立即有效的糾正及補救措施處理，雙方你來我往有一翻爭執。

康裕成強勢回說「相信以我的專業都不輸吳秋麗」，堅持市府要馬上處理韓國瑜一再歧視女性違反性平的發言，包括補救措施、2個月內完成調查。

市議員何權峰、高閔琳還拿出「全民不舒服」、「房市閨蜜財申不實」、「十全滯洪綠園示範延宕」等牌子置於葉匡時等首長座位前，批評韓國瑜的施政成果。

議員對吳秋麗的批評，因未接電話無法得到她的回應。