台灣城鎮品牌獎揭曉 金城鎮成首個離島獲獎鄉鎮

2019-11-14 12:52 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ／金門即時報導



以「四月十二金門迎城隍」活動聞名全台的金城鎮，昨日摘下「2019台灣城鎮品牌獎」文化傳承創新獎，金城鎮長李誠智今天欣喜的表示，金城鎮是第一個，也是唯一的離島獲獎鄉鎮，能得到這項殊榮，實在相當不容易，他昨天也親自赴台受獎，並感謝鄉親們對於金城鎮的支持，未來也將繼續秉承「認真」、「樸實」的態度，一步一腳印落實施政藍圖，朝向打造「後浦魅力小鎮」的目標邁進。

「2019台灣城鎮品牌獎」是由全球品牌協會所舉辦，由各城鎮自行報名或是推薦參加，金城鎮是由鎮公所團隊自行報名，評分項目有形象識別設計經營、文化傳承生活創新、品牌深耕創意行銷、智慧數位未來策略、環境教育與綠色經濟等六大面項。

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李誠智表示，「臺灣城鎮品牌獎」以「U Towns, One Future World」為號召，旨在徵選出台灣城鎮精神的代表，從中挖掘跨域加值的典範，協助台灣鞏固提升台灣全球競爭力的基礎。參加「2019臺灣城鎮品牌獎」競賽，經過資格審查、評審審查、綜合評選與實地訪視三階段的嚴格評比，金城鎮成為第一個，也是唯一的離島獲獎鄉鎮；獲獎城鎮，將可透過全品會與1-2名外國研究生合作，邀請研究生於各獲獎城鎮駐點1-2個月的時間，進行本地生活體驗，並通過多元媒體協助行銷當地，藉以提高城鎮國際曝光率。