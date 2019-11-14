果農學習鳥蟲體書法作品義賣 助東基醫院建醫療大樓

2019-11-14 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ／台東縣即時報導



台東基督教醫院癌症醫療大樓完工啟用只差最後一哩路，為縮短台東病患的治癌路程，學習「鳥蟲體」書法40年、筆名「古真」的果農書法家，捐贈9幅作品。即日起在東基義賣，所得全數用於癌症醫療大樓。

「第一次在台灣捐畫義賣，希望回饋自己的故鄉。」古真表示，兒時舉家搬遷至高雄，仍不時心繫台東。聽聞同為基督徒、住在台東的阿姨分享台東基督教醫院籌建癌症醫療大樓的緣由，便思量著如何盡一己之力。

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最後動筆寫了基督徒熟悉的詞彙「基督是我家之主」（含框長130公分、寬56公分），以及「福杯滿溢」（含框長66公分、寬53.5公分）兩款、共9幅鳥蟲體書法作品，還特地自己花錢裱框，從高雄載運至東基。

古真說，自己是個在高雄市六龜區栽種蓮霧的果農，從國小學習書法迄今已40年，鳥蟲體書法師承台灣知名鳥蟲體書法家趙慕鶴。

他表示，鳥蟲體是中國春秋戰國時代盛行於中國南方的文字，每一筆畫都是仿效鳥、蟲的各種姿態，有坐、臥、飛翔等，看起來是字，卻像是意象畫，饒富趣味。