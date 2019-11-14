台東大武衛生所主任盧克凡 獲全國模範公務人員
2019-11-14 10:23
聯合報 記者尤聰光
／台東縣即時報導
108年度「行政院模範公務人員」昨天舉行頒獎典禮，由行政院院長蘇貞昌主持，台東縣大武鄉衛生所主任盧克凡，積極推動多項醫療升級計畫，從81位全國優秀參選者中脫穎而出，獲模範公務人員殊榮。
盧克凡在基督教門諾會的教友與台東縣衛生局人員陪同下，昨天前往台北公務人力發展學院授獎。他獲獎感言說：「我在打自己該打的仗！台東偏鄉醫療絕對不能放棄，只能好再更好，這是責任，也是使命」。
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98年擔任大武鄉衛生所主任職務的盧克凡，致力於推動提升偏鄉醫療品質，不僅開啟全國第一個IRC計劃的衛生所，也終結大武鄕沒有牙醫師的困境，去年讓南迴救護中心動土，今年與高醫團隊合作開始在大武鄉衛生所門診。
台東縣政府表示，盧克凡用心推動提升偏鄉醫療，讓他去年獲得全國醫療奉獻獎殊榮，今年再獲選行政院模範公務人員，行政院頒發獎座及獎金新台幣5萬元外，並給予5天公假。
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