親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

抗爭急劇升溫！林鄭急召內閣謀對策 傳宵禁、提升武力成選項

不滿國民黨不分區立委名單 他今天真的要去跳海了

高市綠營搬韓國瑜承諾促高美蘭列席 葉匡時：會鼓勵高

2019-11-14 09:48聯合報 記者楊濡嘉／高雄即時報導

民進黨籍高雄市議員李雅慧、黃文益今天在議會聯合質詢，再追觀光局主任祕書高美蘭未列席議會之事，搬出高雄市長韓國瑜之前議會說過話促副市長葉匡時要求高美蘭列席，葉匡時表示會把影片拿給高美蘭看，鼓勵高列席。

李雅慧說，部分議員最近要求高美蘭列席備詢，可是高美蘭先是請假，現在又是公假出國行銷觀光，下星期高美蘭回市長上班之後，是不是要促高到會列席？

李雅慧等議員當場播放韓國瑜在議會今年1月17日臨時會中允諾議長許崑源，凡領高雄市政府薪水的，只要議員（議會）要求，都要列席議會備詢，並請葉匡時促高美蘭列席。

葉匡時說，依相關規定，市府局處首長要列席議會備詢，高美蘭是機要任用，他會把影片拿給高美蘭看，讓高知道韓國瑜有這樣的承諾，鼓勵高列席，但他無法脅迫高列席，他也會向韓國瑜說明。

李雅慧和之前到市府了解高美蘭財產申報資料的議員康裕成等人之所以要高列席備詢，主因高美蘭被民進黨議員說是韓國瑜太太李佳芬的「閨蜜」，最近韓國瑜的購屋案中有提到她，因此民進黨議員一直要高美蘭列席議會，高美蘭因休假、請事假和公假，未列席議會。

高雄市副市長葉匡時表示會鼓勵高雄市觀光局主任祕書高美蘭依議員要求列席議會。記者楊...
高雄市副市長葉匡時表示會鼓勵高雄市觀光局主任祕書高美蘭依議員要求列席議會。記者楊濡嘉／攝影
分享
民進黨籍高雄市議員李雅慧（右）和黃文益要求高雄市觀光局主任祕書高美蘭列席議會備詢...
民進黨籍高雄市議員李雅慧（右）和黃文益要求高雄市觀光局主任祕書高美蘭列席議會備詢。記者楊濡嘉／攝影
分享

韓國瑜葉匡時民進黨

相關新聞

台東大武衛生所主任盧克凡 獲全國模範公務人員

2019-11-14 10:23

出門戴口罩！境內、外汙染接踵而至 高雄空品差

2019-11-14 08:59

鐵道迷注意！屏東竹田站慶百歲 限量紀念套票藏巧思

2019-11-14 07:18

救護車往哪兒送誰說了算？醫界主張政治別凌駕專業

2019-11-14 00:12

醫師最怕 心肌梗塞患者不懂得叫救護車

2019-11-14 00:03

金門6706戶突停電 航站「閃停」近10次

2019-11-13 23:59

救護員拒跨區送醫遭調職 掀寒蟬效應

2019-11-13 23:39

台鐵潮枋段電氣化 12月23日通車

2019-11-13 23:37

翻轉老建築 屏東菸葉廠修復啟動

2019-11-13 23:34

1支牛角、1瓶乳霜 她創美容王國

2019-11-13 23:33

陳致中酸韓國瑜買豪宅 葉匡時反將一軍

2019-11-13 23:24

老建築成屏東新品牌 屏東眷村及菸葉廠明年修復完成

2019-11-13 19:30

韓國瑜稱有轟動武林還債方法 葉匡時：不知道

2019-11-13 18:50

台鐵潮枋段電氣化12月23日通車 邀蔡英文主持通車儀式

2019-11-13 17:33

種瓜人生像遊牧民族 屏東「西瓜大王」足跡遍佈全台

2019-11-13 16:42

陳致中批無居住正義 高市府：首座社會住宅已動工

2019-11-13 16:21

巨鯨環保裝置藝術「愛河‧愛之鯨」 明年高雄燈會見

2019-11-13 16:20

結紮補助1500元 屏縣寵物絕育可申請補助

2019-11-13 15:36

捲入韓國瑜豪宅案 高市綠議員批高美蘭避備詢

2019-11-13 15:29

被問小英連任會否入閣 林右昌：會做對基隆最有利的事

2019-11-13 13:21

金門東半島無預警停電 6706戶用電戶受影響

2019-11-13 12:58

高雄路竹地下工廠傳塑膠異味 環保局開罰

2019-11-13 11:44

陳致中質疑政策跳票 葉匡時：有些想做的被中央卡住

2019-11-13 11:28

採紅菱不用划船！他退休靠電機專長打造300坪魚菜共生

2019-11-13 11:16

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

吊車大王團購60輛賓士送親友？ 胡漢龑：純幫朋友買低價好車

2019-11-13 15:34

免費公車「樂活巴」等嘸乘客 桃市明年擬裁撤

2019-11-13 22:48

高雄路竹地下工廠傳塑膠異味 環保局開罰

2019-11-13 11:44

影／鄉民擔心「夢碎」 西湖小7施工可望月底「圓夢」

2019-11-13 20:04

網紅秘境打卡熱點 「峨眉慢漫生活節」裝置藝術正夯

2019-11-13 12:25

巡山員徵才薪資36K 嘉義林管處籲報名從速

2019-11-13 16:31

黃珊珊上任首政策 夜點費將列入工資計算

2019-11-13 15:04

新北溫泉節將啟動 先抽價值千元以上溫泉包

2019-11-13 12:37

竹縣新豐13村、湖口2村與竹北4里 18日停水3小時

2019-11-13 17:35

金門東半島無預警停電 6706戶用電戶受影響

2019-11-13 12:58

彰化市大埔派出所通過驗收 中華路派出所將成歷史名詞

2019-11-13 20:05

奇觀！埔里排水溝堪比垃圾場 連清潔隊員都傻眼

2019-11-13 12:02

救護車往哪兒送誰說了算？醫界主張政治別凌駕專業

2019-11-14 00:12

影／當面呼籲總統 侯友宜：給警察尊重

2019-11-13 13:27

嘉市、竹市同步升格人口卻差20萬 議員盼建科學園區

2019-11-13 15:01

口袋名單記下了！陳秀寶帶陳其邁大啖鹿港美食

2019-11-13 17:31

花蓮禁用廚餘養豬 縣議員魏嘉彥建議養黑水虻吃廚餘

2019-11-13 11:03

影／綠島鄉代會再刪公所明年預算 代表與主席爆口角

2019-11-13 16:18

韓國瑜稱有轟動武林還債方法 葉匡時：不知道

2019-11-13 18:50

志玲姐姐17日南美館婚禮 警方：交通影響務必降至最小

2019-11-13 19:31

捷運三鶯延伸桃園可行性研究過關 雙北桃園生活圈利多

2019-11-13 17:27

醫師最怕 心肌梗塞患者不懂得叫救護車

2019-11-14 00:03

台東68縣道「綠柱」分道 民眾稱奇！

2019-11-13 11:16

國門最醜地標「天空斷橋」 民代憂再現「大峽谷」奇景

2019-11-13 20:04

台中市旱溪整治 將再添兩橋美景

2019-11-13 17:37

侯友宜當蔡英文面為警消發聲 強調警察不是鬥爭工具

2019-11-13 13:36

竹縣議員質疑宗教教材入校 縣府：若涉及宗教一律離開校園

2019-11-13 15:14

日薪2800元請嘸人 40年資歷泥作師傅教國中生盼傳承

2019-11-14 07:21

嘉市議員批西區運動中心跳票 市長：總統沒兌現承諾

2019-11-13 13:12

影／大溪武嶺橋五叉路 夜間施工吵雜擾人眠

2019-11-13 18:32

航空城拆遷補償提高 經費增90億 總額超過600億元

2019-11-13 12:03

被問小英連任會否入閣 林右昌：會做對基隆最有利的事

2019-11-13 13:21

影／發生什麼事？黃敏惠痛批蔡英文承諾跳票

2019-11-13 23:48

驗票逆轉勝對手卻過世 他纏訟一年終於當選

2019-11-13 12:18

局長請假引爆議員不滿 北市府總預算無法付委

2019-11-13 17:24

182年大園仁壽宮11月14日起圓醮慶成 警交管封路時段看這裡

2019-11-13 20:05

工地施工拉扯2電桿倒塌路中 南崁馬路塞車台電急處理

2019-11-13 14:30

採紅菱不用划船！他退休靠電機專長打造300坪魚菜共生

2019-11-13 11:16

天空斷橋先租地 桃園市府：盡力完成

2019-11-14 00:23

太陽花國賠案上不上訴 北市議員爆爭吵15分鐘

2019-11-13 15:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top