高市綠營搬韓國瑜承諾促高美蘭列席 葉匡時：會鼓勵高
2019-11-14 09:48
聯合報 記者楊濡嘉
／高雄即時報導
民進黨籍高雄市議員李雅慧、黃文益今天在議會聯合質詢，再追觀光局主任祕書高美蘭未列席議會之事，搬出高雄市長韓國瑜之前議會說過話促副市長葉匡時要求高美蘭列席，葉匡時表示會把影片拿給高美蘭看，鼓勵高列席。
李雅慧說，部分議員最近要求高美蘭列席備詢，可是高美蘭先是請假，現在又是公假出國行銷觀光，下星期高美蘭回市長上班之後，是不是要促高到會列席？
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李雅慧等議員當場播放韓國瑜在議會今年1月17日臨時會中允諾議長許崑源，凡領高雄市政府薪水的，只要議員（議會）要求，都要列席議會備詢，並請葉匡時促高美蘭列席。
葉匡時說，依相關規定，市府局處首長要列席議會備詢，高美蘭是機要任用，他會把影片拿給高美蘭看，讓高知道韓國瑜有這樣的承諾，鼓勵高列席，但他無法脅迫高列席，他也會向韓國瑜說明。
李雅慧和之前到市府了解高美蘭財產申報資料的議員康裕成等人之所以要高列席備詢，主因高美蘭被民進黨議員說是韓國瑜太太李佳芬的「閨蜜」，最近韓國瑜的購屋案中有提到她，因此民進黨議員一直要高美蘭列席議會，高美蘭因休假、請事假和公假，未列席議會。
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