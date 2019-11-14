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不滿國民黨不分區立委名單 他今天真的要去跳海了

出門戴口罩！境內、外汙染接踵而至 高雄空品差

2019-11-14 08:59聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

高雄市環保局今天上午發出空氣惡化提醒，昨晚中部汙染南下，目前高雄空氣差，上午8點12個測站為1黃、1紅、10橘，空氣相對不好，主因中部汙染物已經南下，並且滯留於高雄；也因為轉北風，高雄市境內的汙染不易擴散，汙染物也會開始累積。

高雄市環保局空噪科長黃家俊表示，新一波的北風增強，目前中北部受到北風的影響，風力都已經明顯增強了，隨著北風愈晚愈往南推進，高雄在下午也將有起風、轉涼的感覺。

黃家俊表示，今天凌晨起，境外汙染抵達台灣後正在南下中，預計中午前將涵蓋全台。好消息是，境外汙染的濃度並不像是上一次這麼高，北部測站的PM2.5約在25~35微克之間。但強風之下，還要注意「揚塵」，強北風再往南推進，今天下午在西部沿海的陣風將可能達到20m/s以上，強風激起的地表塵土，將在傍晚抵達高雄。

黃家俊表示，今天周四是空氣相對差的一天，環保局也已針對高雄各區域不同空氣惡化程度，分別啟動一、二級預警的應變措施。也提醒民眾外出務必戴口罩，並避免戶外運動。

高雄因境內、外汙染接踵而至，周四空品差。圖／高雄市環保局提供
高雄因境內、外汙染接踵而至，周四空品差。圖／高雄市環保局提供
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高雄市PM2.5

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