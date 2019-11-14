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鐵道迷注意！屏東竹田站慶百歲 限量紀念套票藏巧思

2019-11-14 07:18聯合報 記者江國豪／屏東即時報導

台鐵局為慶祝屏東竹田建站100周年，特別推出紀念套票，結合客家風格，並運用透明花窗設計，一頁頁的花窗加疊，呈現早年木造車站的黑白照片，到現在高架化車站的彩色樣貌。套票內另含復古區間車票及薄紙式月台票，台鐵局盼透過紀念套票發行，記錄世代變遷與車站的時代意義，紀念套票11月16日在台鐵竹田站開賣，限量1000套。

屏東竹田舊名「頓物」，為平埔族人的發音，由於漢人取其音但不知其意，客語「頓物」有堆積囤放的意思，這一帶過去又是米穀轉運站，因此1919年日人興建車站時即稱為「頓物車站」，直到1920年才和地名同時改為「竹田」

台鐵局指出，目前營運中的高架化竹田車站，是配合屏潮計畫所新建，而一旁舊站的木造站房在1939年改建，是台鐵局屏東線上唯一保存良好的木造站房，新舊竹田站並列在鐵道旁，有懷舊迎新的傳承之情，也是台鐵局南部地區，最能代表客家文化氣息的車站。

屏東竹田火車站於1919年（日治大正八年）11月16日建站，今年將慶祝100歲生日。台鐵局為慶祝建站百年，推出紀念套票，紀念套票封套以透明花窗為設計，預計在11月16日周六上午在竹田站一樓廣場前發售，限量1000套，每套售價200元，每人限購5套，現場另備有竹田站紀念戳章，供民眾蓋章紀念。

屏東縣竹田火車站今年建站100年，車站內的售票窗口及行李房仍保留完整。圖／本報資...
屏東縣竹田火車站今年建站100年，車站內的售票窗口及行李房仍保留完整。圖／本報資料照
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台鐵竹田車站舊站的木造站房，1939年改建保存至今，是台鐵局屏東線上唯一保存良好...
台鐵竹田車站舊站的木造站房，1939年改建保存至今，是台鐵局屏東線上唯一保存良好的木造站房。圖／本報資料照
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為慶祝屏東竹田建站100週年，台鐵局特別推出紀念套票，11月16日在台鐵竹田站開...
為慶祝屏東竹田建站100週年，台鐵局特別推出紀念套票，11月16日在台鐵竹田站開賣，限量1000套。圖／台鐵局提供
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台鐵竹田車站舊站的木造站房，1939年改建保存至今，是台鐵局屏東線上唯一保存良好...
台鐵竹田車站舊站的木造站房，1939年改建保存至今，是台鐵局屏東線上唯一保存良好的木造站房。圖／本報資料照
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