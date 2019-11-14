救護車往哪兒送誰說了算？醫界主張政治別凌駕專業
2019-11-14 00:12
聯合報 記者邱奕能
、王昭月
／高雄即時報導
高雄市前金消防分隊上月底拒絕病患跨區送醫，因民代介入關切，被認定同理心不足遭火速調職，事發後引起消防基層寒蟬效應，不少消防員疑惑，救護搶的是救命機會，他們依據法規及專業做出判斷，到底有什麼錯？
引發救護爭議的高燒婦人，救護員評估病情危急，建議就近送1.1公里外的大同醫院，但她丈夫認為病歷在他院，指定送7.9公里遠的高雄榮總，被拒絕後搬出議員溝通未果，最後鬧成消防員被調差風波，一名基層消防員說，「難以置信局方的動作如此火速、粗糙。」
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此事爆發一周後，消防基層似引發寒蟬效應，右昌分隊冒風險把一名羊水破裂的孕婦從高雄楠梓送到台南生產，鳥松一名病患送市區大同醫院，美濃一名幾無生命跡象的患者，被要求送市區阮綜合醫院，里程一跨半個高雄！
培訓高級救護員的義大醫院策略長蔡易廷感嘆，救護資源有限，急重症救護的準則是「就近」與「適當」，真的不該「政治凌駕於專業」，否則花費數千萬、上千小時的培訓計畫形同破功。
蔡易廷說，急重症個案能在10分鐘內送達急救責任醫院其實最好，里程拉愈遠，風險愈高，旗山有名骨盆重傷男子以為送市區大醫院可獲得更好的治療，結果來不及送達，途中就過世。
民眾要求送指定醫院的情形屢見不鮮，基層消防員無奈地說，碰上民眾很「盧」，又搬出民代的個案，資深人員或能應對，菜鳥消防員根本無所適從，紛埋怨「救護車該往哪兒送，究竟誰說了算。」
除無理指定送醫的怪象外，高雄濫用救護資源的案例亦不少，高雄大寮曾有名醉漢一年叫了400多次救護車。燕巢有患者人已在某醫院急診室外，硬要求119轉送他院，救護人員拒送馬上被投訴，才剛收隊又乖乖回頭載人。
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