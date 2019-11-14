醫師最怕 心肌梗塞患者不懂得叫救護車

高雄市培訓100多名高級救護技術員，提升救護勤務醫療判斷力，也制訂救護車使用付費機制，防範救護資源濫用，但碰到民眾信任不足或民代關切等外力干擾，往往功虧一簣，高雄長庚醫院急診部副主任洪士強憂心，救護準則若不釐清，恐怕不該用救護車的濫用，該用救護車的反而不懂得用。

洪士強表示，前金消防分隊救護爭議，表面似聚焦在病歷問題，背後隱含的意義則是對救護人員送醫的判斷及對即將送往的醫院，信賴不足。

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他說， 以現今的雲端科技，病歷早就能跨院連線，而國內的救護體系訓練紮實，也足以信賴。救護人員若能多學些溝通技巧，讓患者相信救護員做出的送醫判斷對他們絕對有利，就能避免爭執。

義大醫療體系策略長蔡易廷表示，消防員執行救護勤務時，如果病人已經性命垂危、幾近OHCA，一定要就近就醫搶救；若評定是急性腦中風、心肌梗塞或重大外傷，則要送到具有處理能力的適當醫院去。消防局救護派遣中心對每家急救責任醫院的處理能量都十分清楚，不致誤判。最怕的是有些心肌梗塞的患者不自知，有症狀時不懂得叫救車，還自己開車來，令人捏把冷汗，因此提醒民眾，若是胸痛或喘，最好叫護車送醫，以防萬一。