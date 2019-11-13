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一日出現兩隻死亡海豚 馬祖岸巡積極處理

2019-11-13 20:21中央社 馬祖13日電

又見海中精靈不幸死亡，而且還一日兩隻，馬祖岸巡隊今天下午分別於馬祖東、西莒各發現一隻，即通報連江縣政府產業發展處漁牧科協處，結果分別為瓶鼻海豚及露脊鼠海豚。

海洋委員會海巡署金馬澎分署第一○岸巡隊第二機動巡邏站於13日執行灘岸搜索與海面監控勤務時，於西莒菜圃澳岸際及東莒福正沙灘，各發現1隻死亡海豚。

經漁牧科辨識西莒鯨豚品種為馬祖首次發現的瓶鼻海豚（長度約245公分，寬度約60公分），因豚體完整，後續由青帆安檢所拍照存證後，配合地區交通船送返南竿至漁牧科研究留存，進行學術研究。

另東莒鯨豚品種為常見的露脊鼠海豚（長約110公分，寬約40公分），依外觀腐爛程度研判已死亡多時，由猛澳安檢所協助拍照存證後就地掩埋。

海豚馬祖東莒

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