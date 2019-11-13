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加速推動金門產遊博覽園區 縣府廣徵民意

2019-11-13 19:42聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

為加速推動金門產業園區計畫並以高標準執行執行工程，金門縣政府建設處於今日辦理工程發包前說明會，廣徵各界意見，會中討論熱烈，縣府表示，「金門產遊博覽園區」位於金門縣金湖鎮環島南路三段尚義環保公園對面處（金寧鄉中山林段99、99-2地號等2筆土地），未來提供金門特色產業的業者進駐空間，並透過合法用地輔導本地特色產業取得完整合法工廠登記，使在地產業升級並可有效推展金門特色產品之消費形象。

這項說明會由建設處代理處長文水成主持，包括董森堡議員、蔡水游議員、李應文議員、商業會李有忠理事長、工業會陳緣姿理事長、工商業界代表以及關心此園區後續發展的各界人士約50人參與。

會中，董森堡針對園區工程所涉及保障在地業者、提升建廠屋頂太陽能板設置、非法工廠輔導、場域植栽與現況維持、土地租賃辦法等提出多項建議；蔡水游也提到，園區規模偏低，期許縣府應以更宏觀的角度，歸劃更大的產業園區工地方業者進駐。

李應文則就園區使用分區及廠房地上權疑義、縣府應提供租稅減免及優惠辦法之配套措施、廠房綠能屋頂補助方案等提出建議；另與會代表針對園區未來招商辦法、園區汙水使用費率、租地標準、建築茲金成本及保障在地業者配套等議題與主辦單位討論熱烈。

建設處表示，對於今日與會的各界代表所提的建議事項，縣府會持續就程序面、法規面等以最高標準來執行這項工程，至於會中的各項議題，也會在會後歸納彙整納入整體實行計畫檢討；這是金門地區產業界與官方共同面對地區第一次產業跳躍式升級的契機，也是產官共同協力推升特色產業的時刻，期園區成立後，新一代的特色產業與觀光業結合發揮加值加乘綜效，深化遊客對金門特色產業與在地文化之認識，促進觀光旅遊與地方產業蓬勃發展，厚植進軍國際市場實力。

為加速推動金門產業園區計畫並以高標準執行執行工程，金門縣政府建設處於今日辦理工程...
為加速推動金門產業園區計畫並以高標準執行執行工程，金門縣政府建設處於今日辦理工程發包前說明會，廣徵各界意見。圖／縣府提供
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金門環島建築

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