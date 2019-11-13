老建築成屏東新品牌 屏東眷村及菸葉廠明年修復完成

2019-11-13 19:30 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ／屏東即時報導



台灣設計展風光落幕，在設計展中成為衛星展區的屏東勝利星村創意生活園區及菸葉廠，歷經多年再造歷史場域，終於成為亮點之一，屏東縣政府文化處表示，菸葉廠在設計展後已立即展開修復，預計明年底完工；而勝利眷村預計明年中就可以完成修復工程，屆時屏東市區將展現不一樣的城市風貌。

在台北「松菸」之後，屏東縣政府一直希望可以修復屏東菸葉廠內的建築，再造「屏菸」，尤其在台灣設計展中後，菸廠受到外界高度關注，目前縣府已暫時封園，利用前瞻預算展開一、二期的修復工程，預計明年底完工。

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文化處副處長李昀芳表示，除了硬體修復工程外，縣府已針對菸廠發展為大博物館區做先期規畫，如果預算順利到位，預計2022年大博物館的第一期就可以對外開放。

除了「屏菸」外，位於屏東市區的勝利及崇仁眷村，在這次設計展中也讓民眾印象深刻，不過很多外地民眾對屏東眷村並不了解，到了屏東才發現「這裡的眷村不一樣」，還有區內仍有不少工程仍在施工，這些都讓區內商家著急不已。

縣府表示，文化部核定的「勝利崇仁眷村歷史建築場域地景保存」、「屏東飛行故事再造歷史場域計畫」等專案，屏縣已爭取到6億多元的經費投入修復工程，預計修復勝利及崇仁兩眷村的日式眷舍。

縣府說，至今年8月底止，已完成41戶修復，明年中會再完成44戶，整個勝利眷村的修復可望全部完工，接著會再接續完成崇仁新村18戶的修復工程；雖然修復進度慢，但是再造老屋所營造的街巷氛圍，已讓屏東市的城市風貌愈來愈不一樣。