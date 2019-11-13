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台鐵潮枋段電氣化12月23日通車 邀蔡英文主持通車儀式

2019-11-13 17:33聯合報 記者潘欣中／屏東縣即時報導

台鐵屏東縣潮州至枋寮段電氣化將於下月23日通車，普悠瑪號將從潮州站駛至枋寮站，有...
台鐵屏東縣潮州至枋寮段電氣化將於下月23日通車，普悠瑪號將從潮州站駛至枋寮站，有枋寮民眾將上網訂購往台北的首班列車，要見證枋寮交通史上歷史性的一刻。圖／本報資料照
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南迴鐵路電氣化預訂明年底完工，原規畫12月20日通車的屏東縣鐵路電氣化潮州至枋寮段，台鐵排定23日並邀蔡英文總統到枋寮站主持通車儀式；屆時新左營到枋寮間的每日班次將由現行30列次增加為60列次，其中增加區間快車22班，可減少轉乘時間，最大亮點是普悠瑪列車駛至枋寮，到台北4個半小時；另新左營至枋寮間也減少9班柴油列車，逐步改善高雄市鐵路地下化後因柴油車頭行駛排放廢氣影響地下車站及車廂空氣品質的窘況。

全台環島鐵路網目前僅屏東縣潮州站到台東縣知本站間尚未電氣化，南迴鐵路電氣化工程定明年底完工，台鐵上月底在官網宣布，為配合潮州至枋寮間電氣化通車，自12月20日起進行時刻微調；工務和站務人員最近正緊鑼密鼓測試電氣化設備、儀器並舉辦多場相關防災演練後，排定下月23日通車，並邀蔡英文總統止午到枋寮站主持通車儀式。

外傳蔡英文下月20日將和行政院長蘇貞昌聯袂參加台9線南迴公路拓寬改善工程隧道通車儀式，因與台鐵原規畫日期「撞期」而後延；台鐵表示，20日原就只是規畫的通車時間。

台鐵表示，鐵路電氣化潮枋段通車後微調時刻表，預計全線調整180班次，其中影響5分鐘以上班次共77班，包括111次、136次普悠瑪號，以及129次、168次自強號，都將延長行駛至枋寮站；其中111次普悠瑪上午8時台北發車至枋寮為中午12時30分，下午2時38分136次普悠瑪號從枋寮北返，至台北約為晚上7點06分，時間約4個半小時，自強號約需6小時，大幅縮短時間。

台鐵新左營到枋寮間的每日班次，通車後將由現行30列次增加為60列次，其中開行區間快車22班，減少轉乘時間，加強兩鐵轉乘的便利性；另因高雄鐵路地下化通風性不佳，柴油列車行駛後的柴油味難以散去，空氣品質遭旅客和環團抨擊，通車後一併減少柴油列車班次，高雄鐵路地下化路段柴油列車班次由32班減為23班。

得知普悠瑪下月23日起將駛至枋寮，有鄉民已計畫搶訂首班駛往台北的普悠瑪「搶頭香」，千元出頭票價比到高雄左營搭高鐵便宜許多，未來大假日恐將一票難求。

台鐵屏東縣潮州至枋寮段電氣化將於下月23日通車，並邀蔡英文總統到枋寮站主持通車儀...
台鐵屏東縣潮州至枋寮段電氣化將於下月23日通車，並邀蔡英文總統到枋寮站主持通車儀式；工務、站務和警務人員最近緊鑼密鼓測試儀器、設備並舉辦相關防災演練。圖／台鐵枋寮站提供
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台鐵屏東縣潮州至枋寮段電氣化將於下月23日通車，並邀蔡英文總統到枋寮站主持通車儀...
台鐵屏東縣潮州至枋寮段電氣化將於下月23日通車，並邀蔡英文總統到枋寮站主持通車儀式；工務、站務和警務人員最近緊鑼密鼓測試儀器、設備並舉辦相關防災演練。圖／台鐵枋寮站提供
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普悠瑪號台鐵列車

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