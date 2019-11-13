高市府顧問住處違建爭議 工務局：因訴願緩拆
2019-11-13 17:14中央社 高雄13日電
高市府顧問、國城集團總裁洪平森位在高市三民區「六號綠洲」大樓頂樓違建，經高市府工務局認定違建卻延宕數月未拆。工務局違章建築處理大隊今天指出，全案仍訴願中因此緩拆。
「六號綠洲」大樓住戶今年7月檢舉洪平森占用該大樓22樓上頂樓公共空間，擅自加蓋樓地板及隔牆，被工務局認定違建。
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洪平森表示，這棟大樓屋齡已20、30年，被檢舉違建現場依法僅需拍照列管不需拆除，全案數月前已向市府法制局提起訴願，迄今還在審議。如果法律程序走完，該拆就拆，他沒意見，但若不該拆就絕不讓步。他的市府顧問是無給職，本案一切依法定程序在走，與市府顧問身分無關，何來特權。
工務局違建處理大隊長薛仲信表示，由於洪平森在違建處理隊執行拆除前已向市府法制局提訴願，全案因而暫緩執行，與洪平森市府顧問身分無關；本案訴願若遭駁回，仍可提起行政訴訟救濟，會待全案確定後再依法執行。
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