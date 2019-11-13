行動藝術先驅嶋本昭三最完整回顧展 高雄金馬賓館登場

2019-11-13 17:06 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ／高雄即時報導



曾獲1996年諾貝爾和平獎提名的已故日本行動藝術家嶋本昭三，其「大砲繪畫」、「擲瓶藝術」的開創性實驗風格，成為日本戰後低迷氛圍中一股重生的力量。金馬賓館當代美術館即日起至5月17日推出《嶋本昭三‧跨越藝術邊界》，22件展品從義大利空運來台，是台灣首度展出最完整的嶋本昭三回顧展。

該展今舉行開幕式，文化部次長蕭宗煌、 高雄市立美術館館長李玉玲出席，並搶先曝光展出內容，由前巴黎盧森堡博物館館長哲羅姆・努泰進行導覽。展覽中更播放嶋本昭三2008年在義大利卡布里島一座廣場上的公開演出過程「東方之風」，他吊掛在直升機上升空，並將裝有顏料的大砲機器從高空中投擲到畫布和表演用的鋼琴上，噴濺出大片彩色動態痕跡。

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蕭宗煌致詞時表示，鳩本昭三是日本二戰後創設「具體派」的重要藝術家，當時身為戰敗國的日本社會，瀰漫著一股不安、低迷的氛圍，鳩本17歲時親身經歷美軍戰機轟炸大阪，創作上也拋棄過去傳統，產生新的觀念思維，為戰後飽受摧殘挫敗的日本重拾信心與希望，這與台灣的藝術現代化運動正好彼此對照。

永添藝術執行長邵雅曼說，嶋本昭三是世界行動藝術的先驅，他曾在河面上鋪滿報紙進行創作，或在地面上放置一大張PVC膠片，擲出裝滿顏料的瓶子，讓顏料噴濺在膠片上，連殘留的玻璃碎片也成為作品一部分；之後他更嘗試搭升降梯、直升機吊掛等方式，將自創的大砲顏料機器投向畫布，射出彩色的動態痕跡，這些手法後來甚至成為西方實驗電影的先驅。