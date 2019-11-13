種瓜人生像遊牧民族 屏東「西瓜大王」足跡遍佈全台

2019-11-13 16:42 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ／屏東即時報導



屏東農友王家正種西瓜超過40年，有「西瓜大王」的封號，王從小就跟父親到處租地種瓜，幾乎全台都有他種瓜的足跡，他形容自己的種瓜人生就像過著像游牧民族生活。記者江國豪／攝影 分享 facebook 屏東農友王家正種西瓜超過40年，人稱「西瓜大王」，家族種西瓜起家，從小就跟父親到處租地種瓜，幾乎全台都有他種瓜的足跡，他形容自己的種瓜人生就像過著像游牧民族生活。而8年前，王家正在高屏舊鐵橋下，向河川局租了將近100公頃的土地種西瓜，除了種西瓜在行，種哈密瓜及香瓜也不遜色，透過調配產期分散風險，能讓價格穩定，目前正值產季，陸續採收後將批發全台，各地都吃得到。

55歲的王家正，另一個身份是佳冬鄉代表會副主席，他說「西瓜大王」名號可不是浪得虛名，幾乎全台他都種過西瓜，一年經過他手上出入的西瓜將近百萬顆，最遠到過花蓮、宜蘭種，採收後配送回屏東，再銷售全台，但因年紀增長，才把種植範圍縮小集中到南部。

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王家正表示，8年前開始承租高屏舊鐵橋下近100公頃的河川地，是88風災後洪水沖刷後留下的沙灘地，相當適合瓜果類生長，原本荒草蔓延，經過整地、施肥開始種西瓜，在一望無際的瓜田，巡園還需騎摩托車。而100公頃土地分成兩大區塊，靠河一帶50公頃，怕河水暴漲，得避開雨季只能種半年，另一塊50公頃地勢較高，全年都能種植。