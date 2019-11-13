巨鯨環保裝置藝術「愛河‧愛之鯨」 明年高雄燈會見

2019-11-13 16:20 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ／高雄即時報導



美國建築設計團隊「StudioKCA」繼比利時、荷蘭後，將在高雄發動「愛河‧愛之鯨」計畫，以2個月時間向市民募集塑料資源垃圾，打造一座伸出水面15公尺的巨型座頭鯨環保裝置藝術。圖為預覽示意圖。圖／新象活動推展中心提供 分享 facebook 美國知名建築設計團隊「StudioKCA」繼比利時、荷蘭後，將於11月15日起在高雄發動「愛河‧愛之鯨」計畫，以2個月時間向市民募集塑料資源垃圾為材料，打造一座伸出水面15公尺的巨型座頭鯨環保裝置藝術，並配合明年高雄燈會藝術節舉辦，在1月21日正式亮相，喚起民眾對海洋廢棄物造成生態環境汙染的重視。

該計畫由高雄市府與新象活動推展中心、瀚亞設計及StudioKCA共同合作，高雄市副市長葉匡時表示，海岸回收的垃圾是日本的2.7倍、韓國的2.3倍，高雄100公尺長的海岸線平均可收到15袋大型垃圾；StudioKCA打造的鯨魚裝置藝術在歐洲造成極大轟動，移師台灣舉行，希望透過此計畫號召民眾努力將生活垃圾「你丟我撿」，並對海洋生態有更多愛護。

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新象藝術基金會創辦人許博允說，除了發起全民蒐集資源回收垃圾，作為巨鯨裝置藝術材料，活動期間也會與市府共同舉行淨灘活動，並安排導覽「愛河‧愛之鯨」建置組裝過程，規畫親子DIY工作坊及環保議題講座等。工程人員會先展開鋼骨結構工程，再將篩選出的塑料物包覆在鋼構上，該計畫也將號召在地裝置藝術家共同投入組裝過程。

巨鯨裝置藝術創作者Jason Klimoski表示，為高雄量身打造的巨鯨裝置藝術，含底座高度達20公尺，大約7層樓高，是該計畫推動以來最大的鯨魚裝置藝術，預計將募集10噸以上在地塑料垃圾做為組裝材料。他說，全球有多達1億5千萬噸的海洋垃圾，其中有8百萬噸塑料在海中漂浮，希望藉此讓民眾重視海洋垃圾問題。