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國民黨不分區名單生變 吳敦義改第十、邱毅大黑馬

捲入韓國瑜豪宅案 高市綠議員批高美蘭避備詢

2019-11-13 15:29中央社 高雄13日電

高雄市觀光局主秘高美蘭。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
高雄市觀光局主秘高美蘭。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
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高市府觀光局主任秘書高美蘭捲入高雄市長韓國瑜豪宅案，民進黨高市議員點名列席備詢，但她一再請假，今天起還因公赴日，民進黨高市議員陳致中要求高美蘭光明正大、坦蕩備詢。

韓國瑜妻子李佳芬的友人、高雄市政府觀光局主秘高美蘭因捲入「豪宅」案而被議論，民進黨高市議員康裕成、鄭孟洳等人相繼點名高美蘭應到市議會備詢，但高美蘭接連請了休假、事假；陳致中今天也點名高美蘭應列席備詢，但高美蘭自今天起因公赴日再請假。

陳致中在市政總質詢指出，觀光局何時可以讓高美蘭到市議會備詢，高美蘭一下子休假、一下子事假、一下子出國，她是在躲避列席；請高美蘭列席是要質詢觀光局業務，也不一定是要問豪宅的事，她怕什麼？詢問高市府觀光局代理局長邱俊龍，高美蘭下週返國後是否會列席備詢。

邱俊龍答詢表示，高美蘭下週會上班，但「主秘無備詢義務」，他會尊重高美蘭的決定。

陳致中進一步質詢，到底是邱俊龍比較大，還是「地下局長」比較大，「觀光局的事情是她的決定、她是地下局長」；他可以了解邱俊龍的無奈，「高美蘭是李佳芬的閨密」，高美蘭下週應光明正大、坦蕩蕩地接受質詢，否則全體市民都看不下去了。

陳致中韓國瑜2020選舉豪宅

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