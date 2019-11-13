老兵闊別金門43年 當年師傅再為他理髮
闊別金門43年，64歲老兵張明原重返昔日據點，還專程到當年的理髮店，請同樣的師傅李錫加為他理髮。當年都是20歲的小伙子如今互相提醒，人生不會再有一個40年，要彼此保重。
張明原民國64年3月到金門，隔年4月退役。多年來忙於養家活口，沒有時間、也不敢想還有回到金門的一天。曾在馬祖服役的兒子張宗達了解外島老兵的心境，鼓勵爸爸參加金門縣政府觀光處辦理的「老兵召集令」活動，才讓張明原有機會舊地重遊。
當年張明原是在長城部隊4營兵器連服役，擔任補給下士。他依稀記得所在的139據點在彈孔累累的古寧頭北山洋樓附近，在本地民眾熱心帶領下，終於找到了老營區。他看到了中山室，還有他管理的糧秣庫房，更找到了伙房，尤其看到那口他喝了一年多水井的剎那，回憶湧上心頭。
在金門13個月，古寧頭留下滿滿的回憶。10日到12日重返金門的行程中，張明原3度造訪古寧頭。特別的是，他還專程到北山佳新理髮室，請老闆李錫加再為他剪一次頭髮。
李錫加13歲當理髮學徒，16歲開店，佳新理髮室到今年整整滿半世紀。他的兒子李鉞賢說，全盛時期，爸爸應該剪了1萬顆頭，整個古寧頭的頭髮都是他操刀的，大概一天要剪上200顆頭。
張明原說，這輩子就在佳新剪了2次頭髮。一次是43年前，一次就是今年。不過，李錫加並不記得張明原，張明原說，沒關係，「我記得他就好」。看到李錫加為爸爸剪頭髮，張宗達內心相當激動，父子倆都強忍著淚水。
剪完頭髮，李錫加把鄉長送他上有他名字的高梁酒送給張明原，張明原十分感動。兩人互相提醒，人生沒有再一個40年了，要保重身體。
步出理髮店，張明原順道到對面的榮昌商店，探望92歲的老闆李榮寬。張明原說，以前常會幫連長買酒，跟李阿伯常打照面。李榮寬耳聰目明，他很高興張明原還記得他。
因為擔任補給士，張明原還常到金城鎮市場採買，和文姓豬肉販熟識。巧合的是，這次張家和下榻的民宿主人聊天後才發現，原來主人的父親就是這名肉販，肉販也清楚記得張明原，讓張明原倍覺溫馨。
看著、想著43年前的點點滴滴，張明原說，沒有感傷，只是不同階段的生活，但回憶起來還是有點「酸」。結束3天2夜金門行，他堅定地說：「我會再回來，說不定下個月又回來了。」
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