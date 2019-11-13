被問小英連任會否入閣 林右昌：會做對基隆最有利的事

2019-11-13 13:21 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ／即時報導



親民黨主席宋楚瑜宣布參選總統，親民黨基市議員莊錦田今天質詢時說，如果宋楚瑜當總統，希望主席提拔他到中央入閣，為基隆爭取更多的補助。莊錦田多次問市長林右昌，如果民進黨蔡英文總統連任會不會入閣？會不會把任期4年做滿？林右昌回答說，「會做對基隆最有利的事情」，但他有一點不會做，就是「不會一邊當市長，一邊選總統」。

莊錦田表示，如果宋楚瑜當上總統，希望主席提拔他到入閣，到中央為基隆爭取更多的經費和建設，這是他的心聲和態度，希望市長也有有這種氣魄，可以到中央可以為基隆爭取更多的經費。

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莊錦田問市長，「如果貴黨總統當選，有沒有更上一層樓的希望？」到中央發展可以做更大的投入，離開基隆不一樣不好，他問市長會做滿4年嗎？如果黨要提拔你要不要到中央去？

林右昌說，過去他曾在行政院中央任職，非常珍惜和感謝基隆市民給他機會當市長，他目前的想法就是把基隆市長做好，把成績做出來，來報答基隆市民對他的支持，如同竸選時所說的，在任期內讓基隆蛻變，做一個驕傲的基隆人，這是他的目標，沒有其他想法。

林右昌表示，謝謝莊議員的厚愛，會做對基隆最有利的事情，但他有一點不會做，就是「不會一邊當市長，一邊選總統」。

議員宋瑋莉在質詢時也問市長，高雄市長韓國瑜先前請假選總統時，市長曾有對媒體說過一些話，她問市長未來會不會選總統？