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金門東半島無預警停電 6706戶用電戶受影響

2019-11-13 12:58聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門東半島在今天上午9點多又出現無預警停電，包括山外、塔后、漁村等地都出現大停電，經過台電金門營業處的緊急搶修，在10點多又恢復正常供電，預計大概有6706戶用電戶受影響；而無獨有偶的是金門航空站也傳出停電，大概在半小時內頻繁跳電了將近10次，讓整個航站到處都「黑漆漆的」，民眾無法臨櫃進行開票，大喊不便。

「是不是停電了！」今天上午9點左右，緊鄰山外村的周邊村里都傳出停電，因為是無預警的狀態，不少民眾都上臉書詢問，才發現受影響的戶數不少。

台電金門區營業處表示，這起停電主要是夏興電廠控制電源故障跳脫才停電，停電時間為上午9點，經台電派員從其他線路先轉供供電，再配合夏興控制電源重啟後,，到10時12分全部復電，停電受影響的戶數約6706戶，停電原因將由塔山電廠查明。

巧合的是，金門航空站也在9點多傳出「停電」，但據了解應是「跳電」，因為在9點40分至10點15分內，密集的「閃停」又來電，機場的大廳也出現忽亮忽暗的狀態，讓旅客直說，好在不是晚上，不然肯定嚇死人。

因為金門航空站內的「跳電」過於頻繁，也間接影響旅客的購票、通關作業，全部都無法臨櫃進行，只能改為「手動」作業。航空公司也急著跳腳，因為很多正在作業的電腦，資料都無法儲存，地勤人員無奈的說，只能等電來了，再重新打。

金門航空站主任洪念慈表示，航站上午的停電，主要是塔山電廠供電電壓過低，造成電力不穩，航站也立即啟動緊急發電機供電，但緊急供電期間，無法供應中央空調，他重申，停電的時間很短，都是「閃停」，都航班的影響不大。

台電金門區營業處也說明，台電供給民航站的供電是正常，經瞭解是因航空站的內部低電壓保護電驛偵測到電壓不穩，保護電驛跳脫，才會影響其內部用電。

金門航空站今天上午也傳出停電，讓機場到處都黑壓壓的一片，連空調也暫停供應了。圖／...
金門航空站今天上午也傳出停電，讓機場到處都黑壓壓的一片，連空調也暫停供應了。圖／讀者提供
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金門航空站今天上午傳出停電，讓機場到處都黑壓壓的一片，民眾只能摸黑去進行劃位。圖...
金門航空站今天上午傳出停電，讓機場到處都黑壓壓的一片，民眾只能摸黑去進行劃位。圖／讀者提供
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停電金門台電

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