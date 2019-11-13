金門東半島無預警停電 6706戶用電戶受影響

2019-11-13 12:58 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ／金門即時報導



金門東半島在今天上午9點多又出現無預警停電，包括山外、塔后、漁村等地都出現大停電，經過台電金門營業處的緊急搶修，在10點多又恢復正常供電，預計大概有6706戶用電戶受影響；而無獨有偶的是金門航空站也傳出停電，大概在半小時內頻繁跳電了將近10次，讓整個航站到處都「黑漆漆的」，民眾無法臨櫃進行開票，大喊不便。

「是不是停電了！」今天上午9點左右，緊鄰山外村的周邊村里都傳出停電，因為是無預警的狀態，不少民眾都上臉書詢問，才發現受影響的戶數不少。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

台電金門區營業處表示，這起停電主要是夏興電廠控制電源故障跳脫才停電，停電時間為上午9點，經台電派員從其他線路先轉供供電，再配合夏興控制電源重啟後,，到10時12分全部復電，停電受影響的戶數約6706戶，停電原因將由塔山電廠查明。

巧合的是，金門航空站也在9點多傳出「停電」，但據了解應是「跳電」，因為在9點40分至10點15分內，密集的「閃停」又來電，機場的大廳也出現忽亮忽暗的狀態，讓旅客直說，好在不是晚上，不然肯定嚇死人。

因為金門航空站內的「跳電」過於頻繁，也間接影響旅客的購票、通關作業，全部都無法臨櫃進行，只能改為「手動」作業。航空公司也急著跳腳，因為很多正在作業的電腦，資料都無法儲存，地勤人員無奈的說，只能等電來了，再重新打。

金門航空站主任洪念慈表示，航站上午的停電，主要是塔山電廠供電電壓過低，造成電力不穩，航站也立即啟動緊急發電機供電，但緊急供電期間，無法供應中央空調，他重申，停電的時間很短，都是「閃停」，都航班的影響不大。