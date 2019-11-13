高雄路竹地下工廠傳塑膠異味 環保局開罰
2019-11-13 11:44
聯合報 記者蔡容喬
／高雄即時報導
高雄市路竹區大仁路附近多家工廠及畜牧業者，常飄散不同異味，環保局日前獲報後，以徒步方式深入草叢突擊稽查，在大仁路某廠區內，查獲4家地下工廠從事廢塑膠回收，並熔融押出製作成塑膠粒，異味逸散至大仁路周邊，分別依空汙法第32條告發，將裁處10萬至500萬元罰鍰。
環保局調查，路竹區大仁路廠區原為某公司廠房，將部分土地及廠房委託業者管理，分租給5家公司，其中4家都是從事廢塑膠回收，除1家有裝置靜電汙染防制設備，其他業者均未安裝，製程中直接抽送至外面煙囪排放，造成塑膠異味逸散至廠區周界，影響附近住宅區空氣品質。
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環保局表示，今年9、10月間接獲多次民意代表及民眾陳情，派員前往稽查，但因廠區範圍廣大，大門進出均由業者控管，為避免稽查人員進入時先行通報，環保局透過地圖資訊及徒步方式，走入雜草叢林間，進行異味及汙染排放蒐證，完備後隨即進廠稽查，發現各工廠製程均操作中，立即依空汙法告發。
環保局強調，目前初步先對業者開罰10萬元，如未限期改善，持續違法製造產生異味，將按次處罰，最高可開罰500萬元；情節重大者，將可做出停工或停業處分。
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