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12強／奧運窄門有夠難 周五輸美國仍有淘汰危機

採紅菱不用划船！他退休靠電機專長打造300坪魚菜共生

2019-11-13 11:16聯合報 記者江國豪／屏東縣即時報導

曾在電機工程擔任研發長的屏東市農友洪義鵬，4年前離職返鄉推廣魚菜共生新農業，300坪的溫室利用APP及自動環溫控制系統，種植菱角等各種短期蔬菜及40幾種瓜果，並透過循環水養殖寶石魚及加州鱸魚，賣魚又賣菜，是國內少數魚菜共生能經濟性規模生產，供應餐廳及團購，經常供不應求。

「菱角不是種在池子裏，而是在一條深長的大水槽裏。」50歲的洪義鵬說，退休後就想發展出不同事業，魚菜共生剛發展時，他覺得有前瞻性，大膽嘗試，先將幾盆的青菜在小規模的房間試種，整整花了3年時間試驗，成功後才敢大投資蓋溫室。

洪義鵬指出，魚菜共生是一項新興農業的栽種方式，但都小型生產，而他將大部分積蓄投資在設備上，利用電機工程的專長，研發出循環水的利用，並且植物及動物都能互取能源生長，達到循環農業的概念，重要的是能種出高品質的蔬菜。

他說，因為種的人不同，很多種植及養魚技術都是靠摸索而來，抽水後灌溉供給植物使用，循環水再回到大池養菌及增加溶氧強度回到池子中，魚的排泄物分解形成氮素，提供植物的養份，所以種出來的菜不輸給地面上種的，有青江菜、萵苣、青蔥等40幾種，都是長在水裏。他指出，今年嘗試種菱角，生長情形良好，雖然種植數量不多，但每週收成幾百斤，而且新奇的是不用划船採菱角，站立著就可輕鬆採收菱角。

連小黃瓜、美濃瓜也都種的成功，美濃瓜甜度甚至高達18度，比栽種在地面的還高，引起老鼠跑進來偷吃，40幾種的菜可是經過好幾次的試驗，才決定能不能種，有些種類再怎麼種，就是不成功，現在這些菜都可以全年生產，而且不噴農藥，使用循環水養的魚、種的菜，都獲消費者歡迎，每天一大早採收，都被團購搶購一空，有些交餐廳，經常賣到缺貨。

50歲的屏東市儂友洪義鵬，利用電機工程的專長，研發出循環水的利用進行魚菜共生。記...
50歲的屏東市儂友洪義鵬，利用電機工程的專長，研發出循環水的利用進行魚菜共生。記者江國豪／攝影
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50歲的屏東市儂友洪義鵬，利用電機工程的專長，研發出循環水的利用進行魚菜共生。記...
50歲的屏東市儂友洪義鵬，利用電機工程的專長，研發出循環水的利用進行魚菜共生。記者江國豪／攝影
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