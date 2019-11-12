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無人機飛行場域 屏縣要畫安全區

2019-11-12 22:42聯合報 記者翁禎霞／屏東縣報導

屏東河濱公園場地空曠，常吸引許多遙控飛機的玩家聚集，不過縣府重申這裡是禁航區，遙...
屏東河濱公園場地空曠，常吸引許多遙控飛機的玩家聚集，不過縣府重申這裡是禁航區，遙控機或無人機都需經過申請。 圖／聯合報系資料照片
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日前一架遙控滑翔機在墾丁發生砸死人事件，遙控無人機的安全問題引發討論，位在屏東市的河濱公園向來吸引不少遙控飛機玩家聚集，屏縣議員昨紛紛要求縣府重視安全問題，縣府表示，因應民航局即將實施無人機管理專章，縣府積極尋找適合地點，未來希望能引導遙控無人機運動飛得合法且安全。

屏縣府交通旅遊處長黃國維說，近幾年從事遙控無人機運動的民眾愈來愈多，因應交通部公告明年3月31日開始實施無人機管理規定，民眾需要有適合遙控無人機操作飛行的場域，縣府目前正積極蒐集專業玩家意見，還有各機關禁止、限制使用遙控無人機的相關資訊，尋找適合遙控無人機飛行的場域。

縣府說，目前初步規劃里港、竹田近河濱區域為飛行場域，但尚須進一步現勘確認場地狀況，並與地方溝通後，才會正式公告。

屏東縣議員唐玉琴、蔣月惠昨天在議會質詢指出，屏東河濱公園平常吸引不少無人機玩家，當地也是民眾休閒散步之處，無人機引發的安全問題尤需重視。

黃國維說，交通部、國防部內政部曾於101年4月公告「機場四周禁止施放有礙飛航安全物體」，河濱公園位於屏東機場限航區範圍內，在公園操作遙控無人機須事先向交通部民航局及國防部提出申請，雖主管單位在民航局，但縣府已加強勸導。

屏東縣民航局機場無人機蔣月惠國防部內政部

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