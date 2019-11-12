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12強Live／陳鴻文再見三振 中華砲打韓國7:0奪複賽首勝

中韓大戰金門也轉播 陳俊秀棒打韓國球迷超嗨

2019-11-12 21:08聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

2019年世界12強棒球錦標賽複賽，今天晚上由中華隊對決南韓，金門縣政府晚間也在金城鎮後浦十六藝文特區同步轉播該場賽事，同時舉辦抽獎活動，吸引大批球迷到場觀賽，連金門縣長楊鎮浯也率同團隊化身為球迷到場為中華隊加油，尤其在7局時，中華隊選手陳俊秀以堪稱「100分」的全壘打，打出「3分砲」的佳績，全場更是歡聲雷動。

由金門縣政府教育處與觀光處合辦的第二屆世界12強棒球錦標賽中華對韓國戶外直播活動今天晚上6點在後浦十六藝文特區開放入場，現場人山人海、盛況空前，主辦單位在入場時發贈小國旗及加油棒，現場旗海飄揚、喊聲震天很是過癮，還有不少學生帶著作業到場，一邊寫作業、一邊看球賽喊加油。

此次賽事因為攸關中華棒球隊是否有機會進軍2020東京奧運，所以備受國人矚目，過往在台灣各縣市也曾因為幾場大型國際運動賽事而有戶外轉播活動的發起，金門縣縣長楊鎮浯也在晚間7點多到場參與，與球迷一起為中華隊加油。

楊鎮浯表示，很開心能夠與這麼多的鄉親一起關心中華隊的戰況，運動不分藍綠，也無分性別，跨越年紀，所有人在這裡就是只有一個目標，集氣為中華隊加油，這樣的場合是溫馨而感人的。另外他也提到棒球運動早期在金門也相當有人氣，最多曾經有21支學生棒球隊，是金門棒運發展的輝煌時期。近年來，因為幾位熱心教練的投入，地區學校團隊也陸續參加三級全國棒球聯賽及黑豹旗的比賽，逐見地區棒運有開花結果的趨勢。希望大家也可以多關心地區的競技運動團隊，一點掌聲、一點肯定都能讓金門走得更遠。

整場球賽的高潮是在七局上，由陳俊秀打出「三分砲」全壘打，讓中華隊以6比0遙遙領先韓國隊，奠下最終完勝的基礎，現場的球迷，在此刻跟著興奮的尖叫、歡呼著。

教育處長羅德水表示，看到現場這麼多觀眾熱情的參與，顯示這次的活動相當成功，希望未來有機會可以直播跟金門有關的全國賽事，透過運動凝聚金門人的情感與認同，慢慢走，金門一定能走出不一樣的風景。

2019年世界12強棒球錦標賽複賽，今天晚上由中華隊對決南韓，金門縣政府晚間也在...
2019年世界12強棒球錦標賽複賽，今天晚上由中華隊對決南韓，金門縣政府晚間也在金城鎮後浦十六藝文特區同步轉播該場賽事，現場吸引大批球迷到場觀賽。記者蔡家蓁／攝影
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2019年世界12強棒球錦標賽複賽，金門縣政府晚間也在金城鎮後浦十六藝文特區同步...
2019年世界12強棒球錦標賽複賽，金門縣政府晚間也在金城鎮後浦十六藝文特區同步轉播該場賽事，現場吸引大批球迷到場觀賽。記者蔡家蓁／攝影
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由金門縣政府教育處與觀光處合辦的第二屆世界12強棒球錦標賽中華對韓國戶外直播活動...
由金門縣政府教育處與觀光處合辦的第二屆世界12強棒球錦標賽中華對韓國戶外直播活動今天晚上在後浦十六藝文特區舉行，吸引不少球迷到場加油，現場還有不少學生帶著作業到場，一邊寫作業、一邊看球賽喊加油，相當有趣。記者蔡家蓁／攝影
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金門楊鎮浯東京奧運

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