大陸漁獲搬運船現蹤澎湖草嶼 海巡查扣開罰
2019-11-12 19:31中央社 澎湖縣12日電
海巡署艦隊分署澎湖海巡隊昨天查扣大陸「閩豐漁00851號」底拖漁船，今天則在南海的草嶼附近查獲「閩連漁運69207」漁獲搬運船，人船一併查扣，切斷補給路線。
澎湖海巡隊結合南部機動海巡隊執行區域聯防勤務，昨天在澎湖北面的目斗嶼海域查扣「閩豐漁00851號」底拖漁船，今天則在南面的望安草嶼附近海域，查獲「閩連漁運69207」漁獲搬運船，亦一併查扣，王姓船老大等4名船員依法裁處。
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澎湖海巡隊表示，「閩連漁運69207」是一艘漁獲搬運船，除了在海上收購明蝦等漁獲外，也為大陸漁船進行補給，船上並未發現有豬肉，不過大陸船員上岸接受訊問也一樣進行消毒，防杜非洲豬瘟疫情流入。
澎湖海域連日來，東北季風稍緩，南、北海域主要漁場再現大陸漁船越界作業，艦隊分署調派大型巡防艦支援執行護漁勤務，加強在目斗嶼、小門、花嶼及七美海域巡邏，以綿密警網，遏止陸船越界捕魚。
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