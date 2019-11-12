親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

國民黨下屆不分區立委出爐 葉毓蘭、曾銘宗扛頭牌應戰

12強Live／張奕六局燃燒103球未失分 3:0領先韓國

大陸漁獲搬運船現蹤澎湖草嶼 海巡查扣開罰

2019-11-12 19:31中央社 澎湖縣12日電

海巡署艦隊分署澎湖海巡隊昨天查扣大陸「閩豐漁00851號」底拖漁船，今天則在南海的草嶼附近查獲「閩連漁運69207」漁獲搬運船，人船一併查扣，切斷補給路線。

澎湖海巡隊結合南部機動海巡隊執行區域聯防勤務，昨天在澎湖北面的目斗嶼海域查扣「閩豐漁00851號」底拖漁船，今天則在南面的望安草嶼附近海域，查獲「閩連漁運69207」漁獲搬運船，亦一併查扣，王姓船老大等4名船員依法裁處。

澎湖海巡隊表示，「閩連漁運69207」是一艘漁獲搬運船，除了在海上收購明蝦等漁獲外，也為大陸漁船進行補給，船上並未發現有豬肉，不過大陸船員上岸接受訊問也一樣進行消毒，防杜非洲豬瘟疫情流入。

澎湖海域連日來，東北季風稍緩，南、北海域主要漁場再現大陸漁船越界作業，艦隊分署調派大型巡防艦支援執行護漁勤務，加強在目斗嶼、小門、花嶼及七美海域巡邏，以綿密警網，遏止陸船越界捕魚。

海巡署澎湖

相關新聞

台式牛排始祖孫東寶前進金門 1天600人排隊等吃

2019-11-12 16:11

一德夜市可延後熄燈？葉匡時：沒這回事

2019-11-12 15:57

紫斑蝶漫天飛舞 六龜賞蝶秘境爭取設置保育區

2019-11-12 18:44

屏東1選區綠營整合占不到便宜？ 葉壽山：會更努力

2019-11-12 15:50

錯過觀賞期也能看到藍眼淚 這地方預約就可進入觀賞

2019-11-12 14:55

國際友邦接連造訪三地門 公所編百萬助藝術家交流

2019-11-12 13:27

高雄香蕉外銷超越去年 明年拚破2000公噸

2019-11-12 13:00

澄清湖奇景「編織綠葉」 網笑：虐待植物快報警

2019-11-12 11:54

墾丁風吹砂辦大風吹 實境體驗海洋垃圾來去

2019-11-12 11:44

綠營批新住民預算不增反減 高市府：少的是中央補助

2019-11-12 10:28

馬拉威斷交11年 台灣愛心未斷

2019-11-11 23:21

外送員車禍多 高市辦安全講座

2019-11-11 23:20

防堵登革熱…小港機場檢疫轉介站 第2期啟動

2019-11-11 23:18

高市府巡查澄清湖 連開4罰單

2019-11-11 23:17

哈瑪星音樂季 取代大港開唱？

2019-11-11 23:14

高市青年路「懸日」 12日最好拍

2019-11-11 23:13

廣德家罷韓餅店 張廣德臉書宣布選鳳山區立委

2019-11-11 21:02

高雄勞工夜市300家攤商今熄燈 民眾湧入「逛最後一次」

2019-11-11 20:48

「心中最美的公路在哪？」高市3道路參加最美公路票選

2019-11-11 20:20

賴峰偉拍板 澎湖大倉島媽祖文化園區案起死回生

2019-11-11 19:45

國民黨金門立委初選民調出爐 陳玉珍壓倒性勝出

2019-11-11 18:47

影／高雄懸日再現民眾搶拍 錯過要等明年

2019-11-11 18:27

防堵登革熱境外移入 高雄小港機場檢疫轉介開辦第二期

2019-11-11 16:54

脫口謝蔡英文國旅補助 葉匡時：但票別投她

2019-11-11 16:14

「放不下有需要的人」我與馬拉威斷交12年愛未斷

2019-11-11 15:54

「髮蠟哥」闖屏東縣府找潘孟安 不接受陳情就絕食

2019-11-11 14:58

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

不想再生了！32歲少婦生第6胎 結婚8年連生3男3女

2019-11-12 10:58

前後圖對照！兩億花博森林園區成廢墟 策展人批盧市府

2019-11-12 10:30

討海半生 澎湖伯陳文騫意外捕獲3公尺長怪魚

2019-11-11 23:02

高雄勞工夜市300家攤商今熄燈 民眾湧入「逛最後一次」

2019-11-11 20:48

台式牛排始祖孫東寶前進金門 1天600人排隊等吃

2019-11-12 16:11

廣德家罷韓餅店 張廣德臉書宣布選鳳山區立委

2019-11-11 21:02

季節限定！南投139線落羽松轉紅 怎樣拍都美翻了

2019-11-12 07:38

IKEA台南分店2030開幕？ 一張圖完美詮釋在地人心聲

2019-11-12 11:31

林口銀光咖啡館開幕還可健身 侯友宜：第1個月咖啡免費

2019-11-12 14:12

從暗黑到人潮聚集 基隆東岸廣場改造奪台灣建築獎首獎

2019-11-12 13:17

王世堅諷市府有五大弊案 柯文哲回嗆：不滿意就送法辦

2019-11-12 14:55

平鎮站地下化「大站變小站」？ 鄭文燦槓藍委批失責

2019-11-12 17:07

苗栗縣藍議員突爆粗口 縣長緩頰「不要吵了」

2019-11-12 15:50

澄清湖奇景「編織綠葉」 網笑：虐待植物快報警

2019-11-12 11:54

聖三媽離鄉30年已回家 奠安宮祖廟二度拆遷重建是挑戰

2019-11-11 22:22

藥師不在門市仍賣藥 議員質疑北市衛生局稽查流於形式

2019-11-12 10:49

彰化縣靠順澤宮一頂「冠軍帽」炒熱田中小鎮觀光？

2019-11-12 10:12

基隆全運會雪崩式下滑本島墊底 陳宜籲設法留住人才

2019-11-12 11:39

影／「台灣很好」南方澳漁民反抹黑 李麗華：不會理會

2019-11-12 11:02

一座公園超過10面「禁丟垃圾」告示牌 村長無奈：照丟

2019-11-12 10:38

漂亮寶貝前國手議員生女 酸林右昌問8次終於記得性別

2019-11-12 10:17

安康公園滑梯遭質疑設計不良 柯坦言「怪怪的」

2019-11-11 23:00

蘇嘉全豪華農舍7年後淪高級廢墟 鄉公所擬剷平種田

2019-11-12 18:55

「北宜直鐵、高鐵2選1」交通部長槓台北市長

2019-11-12 00:13

桃園藝文特區野鴿成群有環境隱憂 鄭文燦：專案處理

2019-11-12 11:51

黑面琵鷺宜蘭度冬首發團現蹤 其中有隻「白雪公主」

2019-11-11 21:42

「竹東浪漫好食光」跨界客家料理 邀民眾報名來品嘗

2019-11-12 12:45

屏東1選區綠營整合占不到便宜？ 葉壽山：會更努力

2019-11-12 15:50

台中州廳何去何從 市府：明年確定國美二館或恢復廳舍

2019-11-12 13:16

綠營批新住民預算不增反減 高市府：少的是中央補助

2019-11-12 10:28

中火許可證大戰 中市府、台電各自出招

2019-11-11 23:17

影／2平方公里曾住3萬人 精彩南方澳重現經典12道菜

2019-11-12 14:28

奇美博物館去年奇美聖誕週末轟動 今年12月14日登場

2019-11-12 14:19

北市水燈節11月17日登場 星星水燈帶你體驗東南亞風情

2019-11-12 07:48

南投空拍抓燒稻草 勸二期稻農民物製造空污

2019-11-12 13:21

北市取締綠色人行道路霸 首日清除41件

2019-11-11 23:24

新北朝聖之旅 推動山海線路跑

2019-11-11 22:43

挖到遺址地主負擔考古試挖費用 議員：政府坐享其成

2019-11-12 17:43

雲林西螺垃圾滿街可見 縣長：非常痛心

2019-11-12 16:51

落羽松染紅投139線

2019-11-11 23:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top