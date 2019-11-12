藍營金門縣委會通過立委提名陳玉珍 國民黨明將發布
2019-11-12 19:03
聯合報 記者蔡家蓁
／即時報導
中國國民黨金門縣黨部今天召開第27屆第6次縣委員會議，討論立委提名輔選民調勝出同志建議案，會中出席委員一致同意通過提名輔選民調勝出的陳玉珍建議案、並呈報黨中央，將提請中常會決議，陳玉珍最快將於明日中常會通過後，正式代表國民黨角逐金門唯一一席區域立委，尋求連任。
金門縣黨部今天召開縣委員會議，首先由主委石兆瑉向與會委員報告此番因緣際會接任黨部主委一職的心路歷程，隨後也向與會委員報告此次金門縣立委國民黨內初選作業執行狀況，並對李應文及陳玉珍兩位黨內同志，皆能以大局為重以團結為前題，全力配合初選作業的流程與步調，展現君子之爭的風範，給予高度的肯定與讚賞，也獲得在場委員熱烈的掌聲肯定。
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會議中，委員一致同意、全數舉手投票表決通過提名輔選民調勝出的陳玉珍建議案，並呈報黨中央。希望陳玉珍能再接再厲、延續高度服務的熱忱、積極為鄉親打拼。
會中委員也針對此次總統及立委選舉、黨部應有作為跟策略一一提出建言，大家眾志成城、期許能立委與總統雙贏，為金門守護藍天、讓國民黨重返執政。
石兆瑉表示，金門縣黨部會將縣委員之決議、於第一時間呈報黨中央，提請明日的中常會上通過縣委員的決議案，因此陳玉珍最快將於11月13日正式代表國民黨角逐金門立委。
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