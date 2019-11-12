蘇嘉全豪華農舍7年後淪高級廢墟 鄉公所擬剷平種田

2019-11-12 18:55 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ／即時報導



曾在總統大選中吵的沸沸揚揚的「蘇家農舍」，至今依舊是屏東縣長治鄉公所的燙手山芋，鄉公所曾有意活化做為社區關懷據點，但經評估，室內木質建材已嚴重腐爛，得耗費百萬整修，另外，公安設備開銷也不是小數目，在長治鄉民代表會的建請下，目前公所擬規畫將農舍拆除。

2012年總統大選立法院長蘇嘉全擔任總統蔡英文副手，卻被出爆農舍爭議，當時蘇選擇無償捐出農舍農地止血，最終仍未挽回選情。蘇家農舍位於台24線，當時還被稱作「阿嘉的家」，與電影〈海角七號〉男主角阿嘉恆春住家同名。時隔7年，當地居民笑稱豪華農舍已淪為「高級廢墟」。據了解，屋內因長期無人使用，且缺乏修繕維護，木質裝潢及家具已遭蟲蛀，地板破裂毀損不堪使用。

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長治鄉長古佳川表示，「蘇家農舍」在前鄉長許玉秀任內，已變更地目為特定目的事業用地，作為鐵馬驛站所用，但由於地段偏遠效果不彰。上任後原本有意轉做社區關懷據點，但經評估，光維修建物就所費不貲，另外逃難、消防等公安設備，皆對鄉公所財政造成負擔。

古說，在代表會建請下已研議將農舍拆除，目前公所已發文向屏縣府體育發中心申請廢除鐵馬驛站，未來透過地目變更為農牧用地，即可將土地放租，讓農民承租耕作。