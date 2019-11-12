金門宣導飛安向下扎根 辦寫生邀學子把飛安「畫」出來

2019-11-12 18:53 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ／即時報導



金門航空站於今天舉辦飛安宣導週寫生、壁報比賽得獎者頒獎典禮，並邀請比賽得獎小朋友，到機場體驗安檢通關，觀看機場人員示範消防救援，讓學生們對於維護飛航安全有更加的了解，活動同時安排有獎問答，吸引小朋友熱烈搶答拿獎，大家直呼收穫滿滿。

金門航空站主任洪念慈表示，金門航空站配合加強宣導飛安觀念，為擴大宣導成效，除10月18日舉辦寫生比賽、壁報比賽，今日特別頒獎表揚各類組績優學生，同時特別安排「遊」機場活動，由航站人員帶領體驗通關、安檢及參觀航空消救設施，參與學生反應非常熱烈，大開眼界。

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洪念慈指出，今年共有13所國小98位學生參加飛安宣導國小寫生比賽，另有3所國中提交壁報比賽作品參與競賽，得獎作品同時於旅客通關安檢線旁的走廊展出。本年度飛航安全宣導週八大主題分為「機場四周禁止施放有礙飛安物體」、「飛機上限制使用行動電話及相關電子用品」、「禁止攜帶上機及必須託運之危險物品」、「請勿傳遞危害飛航安全不實訊息」、「機場四周禁止飼養飛鴿」、「機場四周燈光照射角度限制」、「空側地面作業安全」及「空側安全危害通報」等。

頒獎現場也安排了有獎問答，讓小朋友及現場旅客等明白更多搭乘飛機必須注意的事項。小朋友表示，經過遊機場的體驗，對維護飛航安全更加瞭解；民用航空局也希望透過這次飛安宣導，使更多民眾知道如何遵守民航局相關規定，確保飛安零事故。