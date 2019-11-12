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紫斑蝶漫天飛舞 六龜賞蝶秘境爭取設置保育區

2019-11-12 18:44聯合報 記者徐白櫻／即時報導

紫斑蝶南下越冬，高雄山區不僅茂林有紫蝶幽谷群聚數量眾多的紫斑蝶，一山之隔的六龜中興里也有紫斑蝶秘境。今天上午，農委會主委陳吉仲勘查三合溪生態園區，立委邱議瑩與地方居民爭取劃設保育區，此建議獲得農委會支持，農委會允諾在過渡期提供協助。

六龜三合橋流域早年是著名的「蝴蝶谷」，後來因蝴蝶減量沒落。近年在林務局支持下，中興社區發展協會無償租用國有林地進行復育，廣植蝴蝶食草及蜜源植物。歷經3年保育，三合橋河域成功吸引蝴蝶聚集，近日進入紫斑蝶越冬季節，紫蝶數量眾多。

今天上午，立委邱議瑩邀請農委會主委陳吉仲與林務局屏東林管處長張偉顗等人現場踏勘，中興里長王茗洋沿途導覽解說，並爭取劃設保育區，眾人對蝴蝶漫天飛舞的景觀印象深刻。

邱議瑩指出，中興里紫斑蝶秘境鄰近三合溪，許多觀光客慕名來賞蝶，但遊客在三合溪邊任意釣魚戲水，恐會破壞蝴蝶棲地，因無法源依據可，居民無法制止遊客。

陳吉仲表示，三合溪可由高市府封溪禁漁，農委會樂於合作，過渡期會提供資源協助居民保護與管理，現階段會先請林務局與社區合作架設告示牌，假日再會同警力巡邏勸導。

六龜三合溪畔種植大量蝴蝶蜜源植物，近年成為賞蝶秘境。圖／立委邱議瑩辦公室提供
六龜三合溪畔種植大量蝴蝶蜜源植物，近年成為賞蝶秘境。圖／立委邱議瑩辦公室提供
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農委會主委陳吉仲（左二）應邀前往六龜中興社區勘查環境，眾多紫斑蝶在三合溪畔飛舞穿...
農委會主委陳吉仲（左二）應邀前往六龜中興社區勘查環境，眾多紫斑蝶在三合溪畔飛舞穿梭。圖／立委邱議瑩辦公室提供
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農委會紫斑蝶邱議瑩

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