保育綠蠵龜長大 重返大海

2019-11-12 18:46 中央社 澎湖縣12日電



2年前被救起的小綠蠵龜長壯了，今天被野放回大海。圖／澎湖縣政府提供 分享 facebook 2隻出生體弱的保育類綠蠵龜在水試所海龜收容中心2年的照護下，今天從出生的澎湖望安沙灘野放，返回大海。

澎湖縣政府野放綠蠵龜活動，今天由縣長賴峰偉、海洋保育署主秘林天賞、海管處長徐韶良等人共同野放，望安地區的小朋友也實地上了一堂生態保育，一起見證海龜重返大海。

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賴峰偉表示，今天野放的2隻保育類綠蠵龜，是縣府與水試所澎湖生物研究中心聯手救援和收容照護，讓小海龜順利野放，也讓澎湖海洋資源得以永續。

縣府農漁局表示，這兩隻保育類的綠蠵龜是在106年孵化誕生後，因幼龜本身較為體弱，在保育人員開挖後，直接送往水試所海龜收容照護中心，近2年來，海龜重達2公斤、龜甲長至近30公分，適合野放重返大海。