馬祖執行聯合查緝 杜絕不明資金影響大選
2019-11-12 18:25中央社 馬祖12日電
因應明年大選，連江地方檢察署今天會同相關單位執行國土安全維護暨杜絕境外資金聯合查緝行動，以杜絕不明資金利用非法管道流向馬祖，影響選情及社會秩序，還給地方一個乾淨的選舉。
為展現政府團隊「反賄選、斷黑金」的決心，連江地檢署檢察長俞秀端今天下午邀集檢、警、調、海巡等單位代表，在福澳港旅運大樓共同執行聯合查緝行動，最高檢察署檢察總長江惠民，福建高等檢察署金門分署檢察長林邦樑等人專程來馬祖視導，縣長劉增應也到場表示支持。
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俞秀端指出，連江地區「維護國土安全工作平台」成立迄今，破獲地區最大的越南偷渡集團，聯合查緝行動藉由各政府團隊的參與，以實際行動向國人、馬祖鄉親宣示反賄選的決心。
江惠民一行之後依照小三通出關、入關動線進行現勘，也向辛苦的第一線海關人員表示敬意；並前往深水碼頭區勘查先後於10月23日、10月27日在莒光海域查扣的中國抽砂船，對馬祖海巡超強戰力伸出大拇指高度肯定。
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