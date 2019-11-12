台式牛排始祖孫東寶前進金門 1天600人排隊等吃

2019-11-12 16:11 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ／金門即時報導



看好陸客的消費市場，老字號的台式牛排始祖孫東寶最近也在金門插旗展店，今天正式開幕，從前三天試賣到今天，平均單日的來客數約為600多人，中午的用餐時刻更是擠爆了，有消費者就說，雖然排隊排了將近半小時，但為了「俗又大碗」的超大牛排，只有拼了。

創立於1976年的孫東寶，原是台北八德路上的路邊攤，老闆孫東寶後來將方向定位為平價牛排，主打百元平價牛排，靠著比鐵盤來大的牛排，店內的配餐有「會爆漿的餐包、料超多的玉米濃湯」，超高 CP 值讓店家瞬間爆紅，目前已經全台展店超過百家，展店速度之快，讓其他品牌望塵莫及。

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看好金門與廈門只有一水之隔，孫東寶最近也在金門低調展店，孫東寶金門店從本月7日開始試賣，今天正式開幕營運，記者實地走訪觀察，發現生意真的很好，平均排隊要排超過30分鐘左右，但人潮還是絡繹不絕，很多消費者就說，店家是主打「100％原肉主義、不使用組合牛」，以前在台灣常吃，現在金門也有平價的孫東寶牛排，以後要吃牛排不用飛台灣，在金門就可以大快朵頤一番。

據了解，這是孫東寶的離島第一間分店，但人氣強強滾，從試營運到今天，平均一天來店用餐的人次約有600人，翻桌率約為「6翻」，記者觀察也發現，金門人消費力很強，最低消150元的牛排反而很少人點，大多數消費者都點高單價的教父牛排270元。