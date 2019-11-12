高雄愛河遭爆變抹茶綠色 環保局：裸藻大量繁殖

2019-11-12 16:12 中央社 高雄12日電



高市環保局接獲民眾通報，愛河河水變綠，經派員採樣送驗，研判是因為裸藻大量繁殖導致。環保局表示，愛河常因污染或季節交替，導致有時呈乳白色、味噌色，或是現在的抹茶色。

環保局指出，民眾通報愛河明誠橋、龍華橋附近河水顏色有異，經派員採樣送驗，環保局今天發布新聞稿指出，愛河變綠是因為水域內單一藻類「裸藻」大量繁殖。

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環保局說明，愛河在季節變換期間最常見水質變色，尤其潮汐、天氣炎熱及日照時間足夠等因素都可能影響，其中藻類在水域環境中扮演生產者角色，因此當單一藻類大量繁殖，河水顏色就會隨著藻類產生的色素，出現不同顏色。

環保局科長林燦銘告訴中央社記者，天氣、水質溶氧量是影響藻類及水質變化的主因；如果排除污染因素，河水變成深綠色，可能是藍綠藻增生；河水變成草綠至黃綠色則是硅藻或是裸藻；河水變成褐色則可能是隱藻繁殖等。

至於愛河偶有魚群暴斃，林燦銘說，多是因為水中溶氧量低於2mg/l。

為讓民眾了解河水變色的原因，環保局也計畫在愛河畔設置解說看板，讓民眾進一步了解。