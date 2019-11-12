屏東1選區綠營整合占不到便宜？ 葉壽山：會更努力

2019-11-12 15:50 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ／即時報導



立法院長蘇嘉全妻子洪恒珠，今天發出聲明表示，在總統蔡英文親自致電後深受感動，正式退出屏東第一選區的立委選舉，也令尋求連任的鍾佳濱陣營士氣大振。民進黨如今整合成功，對手國民黨參選人葉壽山表示，恭喜對手整合成功，自己會更加努力。

屏東第一選原先綠營面臨分裂，再加上「韓流」四起，國民黨派出高雄市社會局前局長、屏東市前市長葉壽山出征，原本外界認為藍軍有望重復失土，但洪恒珠今天退選，綠營整合成功，選情出現巨大變動。對此，葉壽山坦言，比較多人參選的情況，曾評估靠著藍營基本盤就有機會勝出，如今對手整合成功，自己會更努力開拓票源。

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葉壽山也說，先前和洪恒珠在一些場合同台，互動都滿好的，也感受到洪所提的政見的用心，不論洪有沒有參選，都很肯定她，若有機會選上立委為民眾服務，會將政見作為參考，取其精華執行。