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輕颱風神生成 對台灣無直接影響

錯過觀賞期也能看到藍眼淚 這地方預約就可進入觀賞

2019-11-12 14:55聯合報 記者胡瑞玲／新北即時報導

馬祖著名景點「藍眼淚」每年吸引無數國內外遊客前往觀賞，甚至被CNN列為世界15大奇景之一，儘管藍眼淚觀賞期為4月至9月，但其他月份也能在「藍眼淚生態館」觀賞利用科技培養的藍眼淚及藍眼淚4D影片，不須靠運氣就能欣賞到馬祖在地美景。

藍眼淚或藍海現象是因海裡含有大量氮和磷等有利藻類生長養分，讓大量的渦鞭毛藻，也就是俗稱的夜光蟲迅速生長，經海浪的波動而在海面上發出藍色的螢光，形成藍眼淚。傳聞當渦鞭毛藻大量生長時，就會吸引以它為食的丁香魚群過來，因此，藍眼淚又被馬祖地區稱為「丁香水」。

想要觀賞藍眼淚，除了要把握季節、風向和地點外，還須再無光害的環境才能一覽奇景，若夜光蟲的數量不夠多時，僅用肉眼也難以觀賞。每年3月至9月為藍眼淚觀賞期，4月至6月的數量最多，而馬祖4鄉5島有25處最佳觀賞地點，包含南竿鐵堡、北竿馬鼻灣、塘后沙灘及橋仔沙灘、東莒福正沙灘、西莒菜浦澳及東引中柱島等。

若趕不上藍眼淚最佳觀賞期，也可到馬祖第1座具高互動性的自然遺產生態主題館觀賞，館內除了有靜態的馬祖生態介紹外，還運用4D環繞虛擬實境、360度虛擬現實，讓遊客身歷其境。

生態館主要分為3個區域，包含資訊區、影音互動區及藍眼淚體驗區，其中，藍眼淚互動館結合海洋大學夜光蟲培育技術，並藉由專業導覽解說，讓遊客近距離的認識藍眼淚。

此外，館內的藍眼淚是由人工養殖，沒有季節分別，讓遊客一年四季都可以看見馬祖藍眼淚，需要注意的是，藍眼淚生態館須事前預約憑票入場，每場次最多30人，詳情可參考馬祖藍眼淚生態館臉書粉絲團

馬祖4鄉5島有25處最佳觀賞地點，圖為塘后沙灘。圖／連江縣政府提供
馬祖4鄉5島有25處最佳觀賞地點，圖為塘后沙灘。圖／連江縣政府提供
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若趕不上藍眼淚最佳觀賞期，也可到馬祖藍眼淚生態主題館觀賞。圖／連江縣政府提供
若趕不上藍眼淚最佳觀賞期，也可到馬祖藍眼淚生態主題館觀賞。圖／連江縣政府提供
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馬祖4鄉5島有25處最佳觀賞地點，圖為南竿鐵堡。圖／連江縣政府提供
馬祖4鄉5島有25處最佳觀賞地點，圖為南竿鐵堡。圖／連江縣政府提供
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藍眼淚馬祖沙灘

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