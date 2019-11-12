國際友邦接連造訪三地門 公所編百萬助藝術家交流

2019-11-12 13:27 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ／屏東縣即時報導



屏東縣三地門鄉，繼帛琉共和國參議員10月來訪後，恩切薩爾州長今天率旅遊局官員，進行部落旅遊合作參訪。三地門鄉長車牧勒薩以表示，排灣族文化底蘊豐厚，透過旅遊、文化、藝術等交流，能增進與友邦國家情誼，成功國民外交背後也發揚台灣原住民文化。而日前審查通過的鄉公所年度總預算，也特別編列百萬經費，讓三地門在地藝術家，前往夏威夷參加南太平洋藝術節，進而增加台灣原住民的國際能見度。

帛琉共和國部落旅遊合作參訪團抵達三地門，鄉長車牧勒薩以、屏東縣議員江金妹、部落傳統領袖等人，帶著族人以歌舞、過火儀式、連杯酒，歡迎貴客遠道而來，參訪團成員也穿上族人所贈送的原住民服飾相當開心，吟唱帛琉歌謠表達感謝。

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恩切薩爾州長Florencio Adelbai表示，台灣宛如帛琉國人第二個家，這首歌更代表兩國情誼深厚，盼透過這次旅遊參訪經驗，回國後能將收穫擴及其他州政府，進而加強與台合作。

車牧勒薩以表示，恩切薩爾州長兼任帛琉交流協會主席，負責輔導帛台雙方部落旅遊工作，另外帛琉旅遊局官員，也一同來訪組成踩線團，認識部落旅遊觀光，透過交流會有更多實質上的幫助，而明年在夏威夷舉辦的南太平洋藝術節，台灣也會有更多被行銷的機會。