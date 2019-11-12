親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

被總統電話感動…洪恒珠退選屏東立委 競總轉小英後援會

拯救戰區10萬人：敘利亞白盔隊創辦人 伊斯坦堡街頭身亡

國際友邦接連造訪三地門 公所編百萬助藝術家交流

2019-11-12 13:27聯合報 記者江國豪／屏東縣即時報導

屏東縣三地門鄉，繼帛琉共和國參議員10月來訪後，恩切薩爾州長今天率旅遊局官員，進行部落旅遊合作參訪。三地門鄉長車牧勒薩以表示，排灣族文化底蘊豐厚，透過旅遊、文化、藝術等交流，能增進與友邦國家情誼，成功國民外交背後也發揚台灣原住民文化。而日前審查通過的鄉公所年度總預算，也特別編列百萬經費，讓三地門在地藝術家，前往夏威夷參加南太平洋藝術節，進而增加台灣原住民的國際能見度。

帛琉共和國部落旅遊合作參訪團抵達三地門，鄉長車牧勒薩以、屏東縣議員江金妹、部落傳統領袖等人，帶著族人以歌舞、過火儀式、連杯酒，歡迎貴客遠道而來，參訪團成員也穿上族人所贈送的原住民服飾相當開心，吟唱帛琉歌謠表達感謝。

恩切薩爾州長Florencio Adelbai表示，台灣宛如帛琉國人第二個家，這首歌更代表兩國情誼深厚，盼透過這次旅遊參訪經驗，回國後能將收穫擴及其他州政府，進而加強與台合作。

車牧勒薩以表示，恩切薩爾州長兼任帛琉交流協會主席，負責輔導帛台雙方部落旅遊工作，另外帛琉旅遊局官員，也一同來訪組成踩線團，認識部落旅遊觀光，透過交流會有更多實質上的幫助，而明年在夏威夷舉辦的南太平洋藝術節，台灣也會有更多被行銷的機會。

而三地門鄉近幾個月都有邦交國的州長、參議員來訪，車牧勒薩以表示，過去曾在原民會任職，與馬紹爾外交部官員相識，上回前往帛琉參加南島民族語言論壇，也跟帛琉當地有互動，在介紹三地門鄉的文化、藝術、工藝，友邦官員紛紛表達要來體驗，除增進與友邦的情誼，也為部落旅遊拓展國際市場，相信透過頻繁交流，不只行銷三地門鄉，也連帶行銷台灣原住民在國際的能見度。

屏東縣三地門鄉，繼帛琉共和國參議員10月來訪後，恩切薩爾州長（左二）今天率旅遊局...
屏東縣三地門鄉，繼帛琉共和國參議員10月來訪後，恩切薩爾州長（左二）今天率旅遊局官員，進行合作參訪。
分享
帛琉共和國參訪團成員，穿上族人所贈送的原住民服飾。記者江國豪／攝影
帛琉共和國參訪團成員，穿上族人所贈送的原住民服飾。記者江國豪／攝影
分享
三地門鄉長車牧勒薩以（右）與帛琉共和國恩切薩爾州長Florencio Adelb...
三地門鄉長車牧勒薩以（右）與帛琉共和國恩切薩爾州長Florencio Adelbai（左），連杯共飲。記者江國豪／攝影
分享
帛琉共和國參訪團成員，穿上族人所贈送的原住民服飾。記者江國豪／攝影
帛琉共和國參訪團成員，穿上族人所贈送的原住民服飾。記者江國豪／攝影
分享

帛琉原住民屏東縣

相關新聞

澄清湖奇景「編織綠葉」 網笑：虐待植物快報警

2019-11-12 11:54

高雄香蕉外銷超越去年 明年拚破2000公噸

2019-11-12 13:00

墾丁風吹砂辦大風吹 實境體驗海洋垃圾來去

2019-11-12 11:44

綠營批新住民預算不增反減 高市府：少的是中央補助

2019-11-12 10:28

馬拉威斷交11年 台灣愛心未斷

2019-11-11 23:21

外送員車禍多 高市辦安全講座

2019-11-11 23:20

防堵登革熱…小港機場檢疫轉介站 第2期啟動

2019-11-11 23:18

高市府巡查澄清湖 連開4罰單

2019-11-11 23:17

哈瑪星音樂季 取代大港開唱？

2019-11-11 23:14

高市青年路「懸日」 12日最好拍

2019-11-11 23:13

廣德家罷韓餅店 張廣德臉書宣布選鳳山區立委

2019-11-11 21:02

高雄勞工夜市300家攤商今熄燈 民眾湧入「逛最後一次」

2019-11-11 20:48

「心中最美的公路在哪？」高市3道路參加最美公路票選

2019-11-11 20:20

賴峰偉拍板 澎湖大倉島媽祖文化園區案起死回生

2019-11-11 19:45

國民黨金門立委初選民調出爐 陳玉珍壓倒性勝出

2019-11-11 18:47

影／高雄懸日再現民眾搶拍 錯過要等明年

2019-11-11 18:27

防堵登革熱境外移入 高雄小港機場檢疫轉介開辦第二期

2019-11-11 16:54

脫口謝蔡英文國旅補助 葉匡時：但票別投她

2019-11-11 16:14

「放不下有需要的人」我與馬拉威斷交12年愛未斷

2019-11-11 15:54

「髮蠟哥」闖屏東縣府找潘孟安 不接受陳情就絕食

2019-11-11 14:58

大港開唱停辦遭圍剿 葉匡時：是廠商不辦

2019-11-11 14:21

高雄懸日美景來了 這次錯過下次要等到明年

2019-11-11 14:12

大港開唱停辦遭綠議員圍剿 葉匡時怒：是他們不來

2019-11-11 10:28

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

不想再生了！32歲少婦生第6胎 結婚8年連生3男3女

2019-11-12 10:58

美翻！台南觀光局員工自拍婚紗 半年跑遍全市37區

2019-11-11 14:36

前後圖對照！兩億花博森林園區成廢墟 策展人批盧市府

2019-11-12 10:30

討海半生 澎湖伯陳文騫意外捕獲3公尺長怪魚

2019-11-11 23:02

溜滑梯設計詭異家長怨 柯文哲坦言「怪怪的」

2019-11-11 15:25

「髮蠟哥」闖屏東縣府找潘孟安 不接受陳情就絕食

2019-11-11 14:58

高雄勞工夜市300家攤商今熄燈 民眾湧入「逛最後一次」

2019-11-11 20:48

廣德家罷韓餅店 張廣德臉書宣布選鳳山區立委

2019-11-11 21:02

屏東好貼薪已有460人申請 還有140個名額

2019-11-11 17:09

IKEA台南分店2030開幕？ 一張圖完美詮釋在地人心聲

2019-11-12 11:31

「放不下有需要的人」我與馬拉威斷交12年愛未斷

2019-11-11 15:54

富岡漁港擴建後不能停郵輪 議員嘆7億這樣花可惜

2019-11-11 18:40

荷包注意！新北市區間測速 將新增2路段

2019-11-11 14:38

季節限定！南投139線落羽松轉紅 怎樣拍都美翻了

2019-11-12 07:38

治水趕不上氣候變化 水利署會勘找解方

2019-11-11 17:19

澄清湖奇景「編織綠葉」 網笑：虐待植物快報警

2019-11-12 11:54

脫口謝蔡英文國旅補助 葉匡時：但票別投她

2019-11-11 16:14

只有500名額 「八卦傳騎」單車訪小鎮開放報名

2019-11-11 14:45

聖三媽離鄉30年已回家 奠安宮祖廟二度拆遷重建是挑戰

2019-11-11 22:22

賴峰偉拍板 澎湖大倉島媽祖文化園區案起死回生

2019-11-11 19:45

影／大肚山年年火燒山 學者籲闢防火帶、復育森林

2019-11-11 15:02

一座公園超過10面「禁丟垃圾」告示牌 村長無奈：照丟

2019-11-12 10:38

彰化縣靠順澤宮一頂「冠軍帽」炒熱田中小鎮觀光？

2019-11-12 10:12

藥師不在門市仍賣藥 議員質疑北市衛生局稽查流於形式

2019-11-12 10:49

嘉市1999將恢復 採實名制遏止惡意檢舉

2019-11-11 20:21

漂亮寶貝前國手議員生女 酸林右昌問8次終於記得性別

2019-11-12 10:17

黑面琵鷺宜蘭度冬首發團現蹤 其中有隻「白雪公主」

2019-11-11 21:42

「心中最美的公路在哪？」高市3道路參加最美公路票選

2019-11-11 20:20

新北生命繪本帶領人培訓 49人結業

2019-11-11 15:26

影／「台灣很好」南方澳漁民反抹黑 李麗華：不會理會

2019-11-12 11:02

「北宜直鐵、高鐵2選1」交通部長槓台北市長

2019-11-12 00:13

基隆全運會雪崩式下滑本島墊底 陳宜籲設法留住人才

2019-11-12 11:39

竹市長和公園變森林客廳 還有圓形籃球場、樹屋

2019-11-11 16:09

國民黨金門立委初選民調出爐 陳玉珍壓倒性勝出

2019-11-11 18:47

新北市立土城醫院趕工 盼明年4月試營運

2019-11-11 14:57

賴清德市場拜票不占小便宜 商家送的東西一律買

2019-11-11 18:07

影／議員暗訪大同區色情按摩店 柯文哲承諾稽查

2019-11-11 16:49

安康公園滑梯遭質疑設計不良 柯坦言「怪怪的」

2019-11-11 23:00

基隆委託行市集有油飯刈包咖啡 他邀賴清德測錢包深度

2019-11-11 16:49

從暗黑到人潮聚集 基隆東岸廣場改造奪台灣建築獎首獎

2019-11-12 13:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top