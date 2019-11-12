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高雄香蕉外銷超越去年 明年拚破2000公噸

2019-11-12 13:00聯合報 記者蔡孟妤／即時報導

高雄香蕉今年種植面積約2155公頃，收穫量約2萬公噸，占全台第4，高雄旗山香蕉聞名，市台灣外銷日本市場的主力水果。農業局統計今年截至10月底，高雄香蕉外銷量已達1234公噸、產值達3376萬，已超越去年全年香蕉的外銷量，爭取年底出口量達1800公噸、明年突破2000公噸、成長30%為目標。

農業局表示，為穩固旗山百年蕉城美名，農業局近年祭出4大策略，先是落實差異化生產，透過美濃白玉蘿蔔季與澄蜜香番茄季、高雄一日農夫體驗趣、高雄首選等一系列農業品牌建立與農村體驗重新塑造，號召青年農民返鄉政策，在旗美地區培訓100多位農業新生代「高雄型農」，以安全農業生產履歷或有機生產為主流，進行差異化與多樣化的農業生產，更於今年於全國大型通路家樂福及全聯等推出高雄周活動，推廣優質的高雄農產。

今年上半年中華民國全國商業總會更與高雄美濃區農會、旗山果菜運銷合作社，在高雄市長韓國瑜見證下，共同簽訂採購契約書，採購8000箱、總計近100公噸香蕉，目前旗山果菜運銷合作社也將陸續完成出貨，預計於今年底達成國內100公噸香蕉訂單。

此外，除了消費者耳熟能詳的香蕉，高雄內門惡地形種出的芭蕉氣味香濃、口感Q彈，內門區農會結合芭蕉、地質及文化風格，打造「惡地芭蕉」品牌。

農業局表示，日本是台灣香蕉最大的消費市場，日本商社挑選香蕉非常嚴格，1把香蕉重量必須介於1.8公斤到3.5公斤之間，形狀大小適中，且必須是香氣濃郁果形較小的舊北蕉品種。

旗山果菜運銷合作社經理郭泰呈表示，台灣氣候四季分明，讓台灣香蕉果香濃郁，這與炎熱氣候下長成的菲律賓香蕉相當不同。日本的香蕉消費旺季在每年春天開始，當氣候不再寒冷，日本消費者的香蕉購買意願會增加，旺季在3到7月，合作社與日本大型跨國商社簽約合作，每年外銷約1500公噸香蕉，鎖定客群以東京與大阪等大城市消費者為主。

農業局表示，高市府近年來提出全方位行銷通路，藉由品質提升、產銷履歷驗證生產符合外銷規格農產，積極拓展外銷，也透過型農以高於市場價格20%以上與農友契作收購，目前香蕉加工品有果乾、香蕉脆片、青香蕉澱粉等，讓高雄香蕉價格平穩度過盛產期。

農業局吳芳銘說，高雄香蕉在日本主要訴求「安全高品質、精緻果品、香氣濃郁的台灣蕉」 ，除了力拼香蕉鮮果外銷，農業局今年持續率領轄轄下農民團體前往東京食品展、香港亞洲國際水果蔬菜展覽會、台北國際食品展、高雄國際食品展及國際蔬果展等國內外商展，並以「香蕉米乖乖」、「香蕉脆片」等香蕉加工品，開創外銷新產線。

高雄市農業局統計今年截至10月底，高雄香蕉外銷量已達1234公噸、產值達3376...
高雄市農業局統計今年截至10月底，高雄香蕉外銷量已達1234公噸、產值達3376萬，已超越去年全年香蕉的外銷量。圖/高雄市農業局提供
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高雄市農業局統計今年截至10月底，高雄香蕉外銷量已達1234公噸、產值達3376...
高雄市農業局統計今年截至10月底，高雄香蕉外銷量已達1234公噸、產值達3376萬，已超越去年全年香蕉的外銷量。圖/高雄市農業局提供
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高雄市農業局統計今年截至10月底，高雄香蕉外銷量已達1234公噸、產值達3376...
高雄市農業局統計今年截至10月底，高雄香蕉外銷量已達1234公噸、產值達3376萬，已超越去年全年香蕉的外銷量。圖/高雄市農業局提供
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香蕉農民品牌韓國瑜

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