墾丁風吹砂辦大風吹 實境體驗海洋垃圾來去
2019-11-12 11:44
聯合報 記者潘欣中
／屏東縣即時報導
環保意識興起，海洋廢棄物成了受人關注的環保議題，墾丁國家公園管理處為讓遊客了解風是如何從海面吹上許多海洋廢棄物，而廢棄物又是從何而來，本月23日下午將舉辦「大風吹‧吹什麼」環境教育活動，地點特別選在有「大自然地理教室」之稱的知名景點風吹砂。
墾管處解說教育課長馬協群說，活動主要是引領大家思考，海洋廢棄物的生成會影響哪些生物，進而探究淨灘的目的是什麼、如何減少海洋破壞，環境保護不是靠喊口號就會好，需要動腦去想、用行動去實踐；特別選在墾丁知名景點風吹砂，引導民眾思索並透過環境教育課程，建立民眾對環境、對生物友善的生活觀念與態度及影響週遭親友，同時海洋危機互動遊戲及教導海廢分類ICC表格登記方式，引領民眾愛護環境、愛護地球。
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他說，風吹砂位於鵝鑾鼻台地北邊，臨近地區皆屬珊瑚礁岩，唯獨此處地層為紅土及沙的混合物，經雨水和風力長期的侵蝕而為沙的來源；夏天雨季時窪地雨水匯集，沖沙順著地形流向海洋而為沙河，白沙由台地邊緣垂直滑瀉至海岸而形成沙瀑；冬天東北季風盛行時，將沙沿崖坡吹至崖頂，如此逆向搬運作用，造成風吹砂的特殊地形景觀，是最佳的「大自然地理教室」，目前正值落山風時節，強勁的「大風吹」很契合海洋垃圾議題。
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