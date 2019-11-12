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澄清湖奇景「編織綠葉」 網笑：虐待植物快報警

2019-11-12 11:54聯合新聞網 綜合報導

網友在澄清湖看到編織樹葉。圖／取自臉書社團「爆廢公社」
網友在澄清湖看到編織樹葉。圖／取自臉書社團「爆廢公社」
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高雄市澄清湖有西湖美譽，是高雄著名觀光景點之一。一名網友日前到澄清湖踏青時，意外發現湖邊有一特殊景色，只見兩片樹葉被交錯編織，奇景讓她忍不住拍照分享，其他網友看完紛紛笑翻，笑稱「這人職業病發作嗎？」直說這是「虐待植物吧」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社發文表示，「這人真是有才，於澄清湖」，並附上一張照片，照片中可見兩片深淺樹葉，被交錯編織成「藝術品」，在樹叢中變得非常顯眼。

其他網友看了也非常傻眼，留言「被植物耽誤的藝術家」、「看起來很療癒」、「登山求生記好做的也太複雜」、「難道有人在這邊上廁所太無聊」，還有人說「虐待植物嗎？趕快報警」、「新鮮綠葉即將成為枯葉」。

澄清湖爆廢公社

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