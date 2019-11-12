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澎湖媽祖文化園區 大倉島原地續建

2019-11-12 12:30中央社 澎湖縣12日電

澎湖媽祖文化園區，縣政府縣務會議決議在大倉島續建，全世界最高的66公尺媽祖銅像，未來將成為澎湖美麗海灣的新地標。

澎湖縣長賴峰偉表示，媽祖文化園區的興建與否，縣府工務處昨天在縣務會議，提出有馬公金龍頭、風櫃蛇頭山、湖西龍門裡正角、西嶼東台、白沙大倉島等5處場址分析利弊，最後決定大倉島為最佳場址，原地續建完成。

澎湖縣政府表示，媽祖文化園區以「以最低成本、最大效益」2大原則評估場址，其中大倉島已投入新台幣3億元取得用地、建造工程，基座結構經鑑定安全無虞，原址續建只需再編列約2.5億即可完工，相較於其他場址，尚需完成用地變更、購置土地、重編工程款等，大倉島是期程最快、投入經費最少的場址。

賴峰偉強調，媽祖文化更是珍貴的世界文明資產，大倉媽祖文化園區並非宗教設施，而是基於澎湖有台灣歷史最悠久的媽祖廟，且媽祖是以海為生的討海人最重要的心靈寄託，媽祖文化與澎湖有深厚的歷史淵源，澎湖人卻讓大倉媽祖銅像流落外地多年，令人惋惜。

縣府指出，大倉媽祖文化園區座落在澎湖內海的大倉島，考量島嶼環境承載量，未來完工後，初期以每日1000人登島為上限，未來48公尺的媽祖銅像，連同基座高達66公尺，成為世界最高的媽祖銅像，將成為澎湖海上新地標，可創造內海新景點，能帶動澎湖整體觀光發展。

澎湖大倉媽祖文化園區的興建，是前前任縣長王乾發任內規劃興建，總經費新台幣5億餘元，前任縣長陳光復在104年宣布停建，現任澎湖縣長賴峰偉在縣務會議中宣布原地續建。

澎湖縣政府在縣務會議決議於大倉島續建媽祖文化園區，世界最高的66公尺媽祖銅像完工...
澎湖縣政府在縣務會議決議於大倉島續建媽祖文化園區，世界最高的66公尺媽祖銅像完工後，將成為澎湖美麗海灣的新地標。中央社
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媽祖澎湖賴峰偉

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