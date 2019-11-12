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2億元花博森林園區成廢墟 策展人批盧市府「浪費公帑」

1個小職員加入120個微信群 為何引發中共震怒？

綠營批新住民預算不增反減 高市府：少的是中央補助

2019-11-12 10:28聯合報 記者楊濡嘉／高雄即時報導

民進黨籍高雄市議員鄭孟洳、黃文益今天在高雄市議會總質詢時追問高雄市政府重不重視新住民的問題，批評市長韓國瑜曾表示會重視新住民，但是市府一直沒有新住民事務委員會的規畫，等到要選總統了才再提出要在行政院設新住民事務委員會，是不是又開選舉空頭支票？高雄市副市長葉匡時表示，因受地方制度法的限制，高雄市的局處目前無法增加。

鄭孟洳和黃文益又批高雄市政府明年度的新住民相關預算不增反減，到底有沒有重視新住民？

高雄市副市長葉匡時、陳雄文說，高雄市編的新住民相關預算一毛錢也沒有刪減，是中央補助高雄市的新住民相關預算少了，中央補助款之所以減少，是因高雄市的新住民人數少了，高雄目前新住民有5萬4000人，明年預估會降到4萬8000人，補助款以人口數算，也跟著減少，約少了30多萬元，高雄市教育局和民政局有關新住民的經費都沒有減。

民進黨高雄市議員鄭孟洳（右）、黃文益今天批高雄市政府明年度新住民預算減少，不重視...
民進黨高雄市議員鄭孟洳（右）、黃文益今天批高雄市政府明年度新住民預算減少，不重視新住民。記者楊濡嘉／攝影
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高雄市副市長葉匡時表示，高雄市政府明年度新住民預算沒有減少，是中央補助少了。記者...
高雄市副市長葉匡時表示，高雄市政府明年度新住民預算沒有減少，是中央補助少了。記者楊濡嘉／攝影
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新住民高雄市葉匡時韓國瑜

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