綠營批新住民預算不增反減 高市府：少的是中央補助

2019-11-12 10:28 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ／高雄即時報導



民進黨籍高雄市議員鄭孟洳、黃文益今天在高雄市議會總質詢時追問高雄市政府重不重視新住民的問題，批評市長韓國瑜曾表示會重視新住民，但是市府一直沒有新住民事務委員會的規畫，等到要選總統了才再提出要在行政院設新住民事務委員會，是不是又開選舉空頭支票？高雄市副市長葉匡時表示，因受地方制度法的限制，高雄市的局處目前無法增加。

鄭孟洳和黃文益又批高雄市政府明年度的新住民相關預算不增反減，到底有沒有重視新住民？

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