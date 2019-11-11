哈瑪星音樂季 取代大港開唱？

綠營高市議員合力出擊，質疑哈瑪星音樂季是為市長韓國瑜造勢的活動。記者徐白櫻／攝影 分享 facebook

高雄大港開唱停辦風波未歇，民進黨市議員康裕成等7人昨在議會聯合質詢，批市府觀光局募款辦「哈瑪星音樂季」是為取代大港開唱討好年輕族群，接獲廠商抱怨副市長葉匡時開口募款，懷疑市府辦活動是為選總統的市長韓國瑜造勢。葉匡時表示，哈瑪星音樂季是耶誕節系列活動之一，藉此振興高雄觀光，與市長選總統沒有關聯。

市議員康裕成、高閔琳、簡煥宗、邱俊憲、陳致中、李柏毅、何權峰一同現身議場聯合質詢。康裕成一開始就對觀光局提出多項質問，不滿主秘高美蘭請假規避質詢議程。

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康裕成表示，觀光局12月將舉辦「哈瑪星音樂季」，用中央補助的秋冬旅遊300萬，又另包裝募款1千萬，曾接獲廠商抱怨，指副市長葉匡時打電話募款，質疑觀光局標案以小綁大，是因為不辦大港開唱才用這個活動彌補，合理懷疑是大港開唱停辦被外界罵翻，為替韓國瑜選舉造勢，爭取年輕選票而辦。

副市長葉匡時表示，大港開唱的負責人主動說不辦，不是市府不讓他們辦，300萬是中央振興旅遊的補助經費，基本上可以擴充至1千萬，若找不到財源不會花這麼多；哈瑪星音樂季是配合年底的耶誕節而辦，市府還有規畫其他活動，目的是振興高雄觀光、旅遊，也讓市民一同享受歡樂時光。

觀光局解釋，12月耶誕城規畫兩大活動主軸，一個是在中央公園燈飾裝置，另一個是在哈馬星辦類似嘉年華活動，內容涵蓋跨世代音樂、永續市集、傳統技藝、工作坊及大型裝置藝術，不光只有音樂會。