高雄勞工夜市300家攤商今熄燈 民眾湧入「逛最後一次」

高雄市勞工公園旁的一德夜市（勞工夜市），是規模最大的傳統夜市，擁有30年歷史、300個攤商，因占用道路遲遲無法取得合法化，屢遭居民檢舉。依「高雄市攤販臨時集中場管理自治條例」落日條款，今天是最後一天營業，結束後將熄燈，下午5點一開市，就湧入大量人潮朝聖，更有不少民眾在夜市入口處拍照留念。

「這裡我從小逛到大！」家住附近的陳先生昨晚帶著太太跟朋友共7、8人到夜市吃石頭火鍋，他說，勞工夜市有很多特色小吃，不像其他觀光夜市有很多重複性的攤位，像刈包、蟹腳、鹹湯圓等等都是人氣美食。在勞工夜市經營石頭火鍋長達28年的陳老闆表示，夜市結束後將轉往瑞北夜市攤位持續經營，已不指望能留下來。

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夜市口的刈包攤前大排長龍，蕭姓老闆說，要把一個攤位經營成人氣攤商，需要10多年時間，坦言下周仍要來擺攤，希望市府能有轉圜空間，讓一德夜市留下來。

台灣民眾黨立法委員參選人敖博勝、莊貽量、李佳玲晚間也到夜市內關懷攤商，並為勞工發聲。敖博勝表示，勞工公園可以有花市，為何同樣地點容不下30年歷史的一德夜市？一德夜市的問題長達7年無法解決，突顯民進黨政府毫無作為，韓國瑜口口聲聲說庶民經濟，還是讓一德夜市走入歷史。他呼籲市府應開放勞工公園，讓攤商可進入擺攤，由市府列管規範。

李佳玲說，她從小在勞工夜市附近長大，對於夜市很有感情，「夜市有地域性，換了地方一德夜市還是消失了」，李說，300個攤商都是奔來跑去的勞工朋友，代表著300個家庭生計，呼籲市府拿出具體解決方法。

高雄市議會7年前制定「高雄市攤販臨時集中場管理自治條例」，未經核准設置在道路上的既有攤商市場，須在7年內提出申設，落日條款最後期限就在11月12日，因一德夜市遲遲無法取得所有居民同意，被迫今天熄燈。一德夜市管委會主委陳小姐表示，為幫攤商爭取權益，她幾周來「幾乎是用跪的」取得30多份住戶同意書，已遞件給經發局申請，爭取合法化空間。