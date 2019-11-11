親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

不得已才湊一起 韓國瑜談蔡賴配：武大郎與潘金蓮蓋一條棉被

高雄勞工夜市300家攤商今熄燈 民眾湧入「逛最後一次」

2019-11-11 20:48聯合報 記者蔡容喬謝梅芬／高雄即時報導

高雄市勞工公園旁的一德夜市（勞工夜市），是規模最大的傳統夜市，擁有30年歷史、300個攤商，因占用道路遲遲無法取得合法化，屢遭居民檢舉。依「高雄市攤販臨時集中場管理自治條例」落日條款，今天是最後一天營業，結束後將熄燈，下午5點一開市，就湧入大量人潮朝聖，更有不少民眾在夜市入口處拍照留念。

「這裡我從小逛到大！」家住附近的陳先生昨晚帶著太太跟朋友共7、8人到夜市吃石頭火鍋，他說，勞工夜市有很多特色小吃，不像其他觀光夜市有很多重複性的攤位，像刈包、蟹腳、鹹湯圓等等都是人氣美食。在勞工夜市經營石頭火鍋長達28年的陳老闆表示，夜市結束後將轉往瑞北夜市攤位持續經營，已不指望能留下來。

夜市口的刈包攤前大排長龍，蕭姓老闆說，要把一個攤位經營成人氣攤商，需要10多年時間，坦言下周仍要來擺攤，希望市府能有轉圜空間，讓一德夜市留下來。

台灣民眾黨立法委員參選人敖博勝、莊貽量、李佳玲晚間也到夜市內關懷攤商，並為勞工發聲。敖博勝表示，勞工公園可以有花市，為何同樣地點容不下30年歷史的一德夜市？一德夜市的問題長達7年無法解決，突顯民進黨政府毫無作為，韓國瑜口口聲聲說庶民經濟，還是讓一德夜市走入歷史。他呼籲市府應開放勞工公園，讓攤商可進入擺攤，由市府列管規範。

李佳玲說，她從小在勞工夜市附近長大，對於夜市很有感情，「夜市有地域性，換了地方一德夜市還是消失了」，李說，300個攤商都是奔來跑去的勞工朋友，代表著300個家庭生計，呼籲市府拿出具體解決方法。

高雄市議會7年前制定「高雄市攤販臨時集中場管理自治條例」，未經核准設置在道路上的既有攤商市場，須在7年內提出申設，落日條款最後期限就在11月12日，因一德夜市遲遲無法取得所有居民同意，被迫今天熄燈。一德夜市管委會主委陳小姐表示，為幫攤商爭取權益，她幾周來「幾乎是用跪的」取得30多份住戶同意書，已遞件給經發局申請，爭取合法化空間。

高雄市經發局則回應，要求一德夜市攤商歇業，是依議會通過的自治條例依法行政，已給攤商7年時間申請合法化；經發局更強調「做生意不能建立在在地住戶的痛苦上」，且目前他處合法夜市仍有空攤位，會積極輔導、媒合，讓攤商生計得以延續。

位於高雄市勞工公園旁的一德夜市（在地人稱勞工夜市）有300攤規模，不少在地民眾攜...
位於高雄市勞工公園旁的一德夜市（在地人稱勞工夜市）有300攤規模，不少在地民眾攜家帶眷到此用餐、打遊戲，都將走入記憶。記者蔡容喬／攝影
分享
位於高雄市勞工公園旁的一德夜市（在地人稱勞工夜市）因違規擺攤屢遭檢舉，依高市攤販...
位於高雄市勞工公園旁的一德夜市（在地人稱勞工夜市）因違規擺攤屢遭檢舉，依高市攤販管理條例的落日條款，今是最後一天擺攤，人潮熙來攘往，除老顧客外，也有不少民眾來拍照朝聖。記者蔡容喬／攝影
分享
在勞工夜市經營石頭火鍋長達28年的陳老闆，計畫夜市結束後將轉往瑞北夜市攤位持續經...
在勞工夜市經營石頭火鍋長達28年的陳老闆，計畫夜市結束後將轉往瑞北夜市攤位持續經營，已不指望能留下來。記者蔡容喬／攝影
分享
勞工夜市口頗具人氣的刈包攤大排長龍，蕭姓老闆說，要經營出一個買氣家的攤子需要10...
勞工夜市口頗具人氣的刈包攤大排長龍，蕭姓老闆說，要經營出一個買氣家的攤子需要10幾年，他坦言下周仍會繼續來擺攤，希望出現轉圜餘地。記者蔡容喬／攝影
分享

夜市高雄市

相關新聞

廣德家罷韓餅店 張廣德臉書宣布選鳳山區立委

2019-11-11 21:02

「心中最美的公路在哪？」高市3道路參加最美公路票選

2019-11-11 20:20

賴峰偉拍板 澎湖大倉島媽祖文化園區案起死回生

2019-11-11 19:45

國民黨金門立委初選民調出爐 陳玉珍壓倒性勝出

2019-11-11 18:47

影／高雄懸日再現民眾搶拍 錯過要等明年

2019-11-11 18:27

防堵登革熱境外移入 高雄小港機場檢疫轉介開辦第二期

2019-11-11 16:54

脫口謝蔡英文國旅補助 葉匡時：但票別投她

2019-11-11 16:14

「放不下有需要的人」我與馬拉威斷交12年愛未斷

2019-11-11 15:54

「髮蠟哥」闖屏東縣府找潘孟安 不接受陳情就絕食

2019-11-11 14:58

大港開唱停辦遭圍剿 葉匡時：是廠商不辦

2019-11-11 14:21

高雄懸日美景來了 這次錯過下次要等到明年

2019-11-11 14:12

大港開唱停辦遭綠議員圍剿 葉匡時怒：是他們不來

2019-11-11 10:28

30人揪路跑 為癌末同事集氣

2019-11-10 23:54

高雄水果外銷夯 比去年成長178％

2019-11-10 23:22

「滿城皆機車」高屏出招抗空汙

2019-11-10 23:13

「為路人點一盞燈」長治送月曆

2019-11-10 23:09

高年級實習生 不怕苦闖出一片天

2019-11-10 23:00

邁入第9年 400多名美濃學子寫作談家鄉之美

2019-11-10 21:17

「一棒接一棒」賴清德陳其邁 齊推薦高市立委賴瑞隆

2019-11-10 19:39

毒癮者戒治福音 高市毒防局與醫院結合談中醫戒治

2019-11-10 19:22

高雄水果進入外銷貿易旺季 六龜「蜜風鈴」大陸超搶手

2019-11-10 16:57

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

新北林口國民運動中心下月營運 本月30日起兩周免費用

2019-11-11 10:05

美翻！台南觀光局員工自拍婚紗 半年跑遍全市37區

2019-11-11 14:36

馬拉松熱潮退燒？ 田中馬推手：賽事面臨轉型

2019-11-11 07:36

嘉義石頭狂人 花3年建石頭屋完成夢想

2019-11-11 07:35

「髮蠟哥」闖屏東縣府找潘孟安 不接受陳情就絕食

2019-11-11 14:58

北市今起強力取締綠色人行道路霸 上午抓32件

2019-11-11 13:13

溜滑梯設計詭異家長怨 柯文哲坦言「怪怪的」

2019-11-11 15:25

曾銘宗談居住正義引質疑 他上台卻獲得掌聲

2019-11-10 22:46

台南善化因南科就學人口大增 地方籲市府正視增設國中

2019-11-11 11:52

王惠美當起直播主 為挪威冠軍選手介紹彰化水果美食

2019-11-11 07:34

「滿城皆機車」高屏出招抗空汙

2019-11-10 23:13

「放不下有需要的人」我與馬拉威斷交12年愛未斷

2019-11-11 15:54

大巨蛋、陽明山六之六 方儉籲柯文哲「別政治自焚」

2019-11-11 12:00

大港開唱停辦遭綠議員圍剿 葉匡時怒：是他們不來

2019-11-11 10:28

嘉義市醫療服務力全國第1 資源密度僅次北市

2019-11-11 08:45

集集線接高鐵 觀光新亮點

2019-11-11 00:22

台灣台北與布拉格締結姊妹市 原來不是首例......

2019-11-11 11:55

高雄懸日美景來了 這次錯過下次要等到明年

2019-11-11 14:12

富岡漁港擴建後不能停郵輪 議員嘆7億這樣花可惜

2019-11-11 18:40

彰化大啖美食發胖？ 世界三鐵冠軍伊登：回去要做重訓

2019-11-11 11:33

修杰楷、林予晞帶劇中女兒林芷瑈遊新北歡樂耶誕城

2019-11-11 11:27

脫口謝蔡英文國旅補助 葉匡時：但票別投她

2019-11-11 16:14

荷包注意！新北市區間測速 將新增2路段

2019-11-11 14:38

高雄勞工夜市300家攤商今熄燈 民眾湧入「逛最後一次」

2019-11-11 20:48

中央綠能屋頂計畫 中市試辦兩年發電慘澹

2019-11-11 13:39

隔1小時才發車…公車脫班遭開罰

2019-11-10 23:26

柯冬雄「用一棟房的錢 換回一屋石頭」

2019-11-10 23:55

抗癌勇士新竹出發！ 將完成1100公里自行車環島

2019-11-11 12:01

桃園消防局要義消挺蔡英文？局長答詢：我難道會那麼笨嗎

2019-11-11 12:44

2大肇因 北捷電扶梯受傷案每年200起

2019-11-11 00:09

「安全與禮讓不衝突」 北捷電扶梯不禁止行走

2019-11-11 00:14

廣德家罷韓餅店 張廣德臉書宣布選鳳山區立委

2019-11-11 21:02

私有地雜草逾60公分 台東開罰

2019-11-10 23:06

雲林危橋未獲全額補助 雲林議員要求中央不分藍綠

2019-11-11 11:44

屏東好貼薪已有460人申請 還有140個名額

2019-11-11 17:09

新北生命繪本帶領人培訓 49人結業

2019-11-11 15:26

影／大肚山年年火燒山 學者籲闢防火帶、復育森林

2019-11-11 15:02

基隆18家借問站 1111優惠起跑

2019-11-10 23:51

64歲丈夫每周3次洗腎發冷 妻「活體換腎」救夫

2019-11-11 12:03

雲林13鄉鎮無眼科 學童近視配鏡路迢迢

2019-11-11 11:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top